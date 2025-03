Târg de cariere în Iași, cu 1.500 de locuri de muncă disponibile. Domeniile cele mai căutate de tineri

Cei hotărâți să se angajeze au avut de unde alege – nu mai puțin de 1.500 de locuri de muncă disponibile, inclusiv peste hotare.

Motivați, siguri pe ei și entuziasmați, mulți tineri s-au perindat printre standurile târgului de cariere. Pentru unii, „călătoria” s-a încheiat cu programarea unui interviu.

Opțiuni variate pentru tinerii în căutare de job

Fată: "Finanțe, deși nu are nicio legătură cu facultatea pe care am terminat-o, dar ăsta e domeniul pe care am lucrat până acum și la care m-am priceput."

Uși deschise au fost și pentru vizitatorii dornici să pornească pe un nou drum.

Fată: "Aș vrea cumva să fiu în domeniu conex cu domeniul în care învăț acum."

Reporter: „Ce salariu ai vrea să ai?”

Fată: "Măcar minimul de economie."

Domeniile cele mai căutate de tineri

Maria Petruța, organizator: "Domeniile în care candidații au căutat cele mai multe joburi sunt Automotive, IT, producție."

Și cei de la Autoritatea Națională a Penitenciarelor și-au expus ofertele.

Bărbat: "Detaliat, interesant, provocator. Experiență am, vedem!"

Interes au stârnit și locurile de muncă peste hotare.

Adriana Vainer, reprezentant companie de recrutare: "Foarte mulți au fost studenți care își caută un student job. Salariile sunt foarte atractive, de asta e un plus. Un student va câștiga în Belgia pe săptămână aproximativ 4-500 euro net."

Evenimente asemănătoare vor fi organizate în următoarea perioadă și în alte orașe din țară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: