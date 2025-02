Noua meserie găsită de Jens Stoltenberg după ce a părăsit șefia NATO. Revenire-surpriză anunțată în Norvegia

Jens Stoltenberg va face o revenire-surpriză în guvernul Norvegiei. Așadar, el va deveni ministru de Finanțe în cadrul unei remanieri a cabinetului, după prăbușirea guvernului săptămâna trecută. În perioada 2000-2001, el a ocupat funcția de premier al țării.

„Sunt profund onorat că am fost rugat să îmi ajut țara în această etapă critică. După ce am analizat cu atenție provocările actuale cu care ne confruntăm, am decis să accept cererea prim-ministrului Store de a ocupa funcția de ministru al Finanțelor”, a declarat Stoltenberg într-un comunicat de presă emis marți dimineață, potrivit POLITICO.

Partidul de centru eurosceptic a părăsit coaliția bipartită săptămâna trecută, lăsând Partidul Muncii de centru-stânga al prim-ministrului Jonas Gahr Store să guverneze pe cont propriu.

Stoltenberg îl va înlocui pe ministrul de finanțe demisionar Trygve Slagsvold Vedum, din partea Partidului de Centru.

Tore Onshuus Sandvik, din Partidul Laburist, a fost numit ministru al apărării, în locul lui Bjorn Arild Gram, a mai anunțat guvernul norvegian.

Înainte de a deveni șeful NATO, Stoltenberg a fost de două ori prim-ministru al Norvegiei, în 2000-2001 și 2005-2013. De asemenea, el a deținut funcția de ministru de Finanțe în anii 1990.

În rolul său de secretar general, Stoltenberg a condus NATO prin tumultoasa primă administrație a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, din 2017 până în 2021, câștigând porecla de „Trump whisperer” pentru că l-a convins pe președintele american să nu se retragă din alianța militară transatlantică.

Stoltenberg se va întoarce la postul său de la conducerea Conferinței de Securitate de la Munchen după ce va părăsi funcția publică, a adăugat el în declarația sa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: