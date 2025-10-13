O familie îndoliată a primit trupul altei decedate fără să își dea seama. Propunerea firmei de pompe funebre

Situație incredibilă în Constanța, unde familia unei bătrâne care murise a trecut prin momente de coșmar.

Angajații firmei de pompe funebre au încurcat trupurile neînsuflețite și au adus la biserică sicriul în care se afla o altă bătrână. Femeile semănau atât de mult, încât, timp de mai multe ore, nici rudele nu au reușit să realizeze încurcătura. Abia cu două ore înainte de înmormântare, oamenii au sesizat că nu este vorba despre aceeași persoană.

Rude: „Este incredibil, nu se poate așa ceva! Noi avem înmormântarea în două ore. V-am spus de aseară că este ceva...”

Cu doar câteva minute înaintea slujbei, angajații firmei de pompe funebre au venit la biserică pentru a anunța încurcătura. Revoltați, membrii familiei au cerut explicații, la telefon:

– Cum puteți să spuneți că nu aveți niciun punct de vedere referitor la treaba aceasta?

– O să vă rog să mai facem o noapte de priveghi la noi, la casa mortuară.

– Doamnă, nu mă ajută, noi în două ore trebuia să o înmormântăm.

– Vă rog să mă credeți că nu am cuvinte la ce s-a întâmplat. Eu pot să vă dau toți banii înapoi, altceva nu știu ce pot face.

– Luați o decizie, instruiți-vă personalul!

Fiul femeii: „Nouă ne-a adus altă persoană în locul mamei mele. Am privegheat-o, am făcut tot ce este creștinește și acum au venit băieții că s-a comis o greșeală, că decedata care este la noi nu este mama mea.”

Vârsta înaintată a celor două femei, dar și constituția asemănătoare, au făcut ca membrii familiei să realizeze abia după câteva ore că ceva nu este în regulă.

Fiul femeii: „Semănau oarecum, tot micuță ca ea, tot așa. Inițial, când am venit aici, am zis: măi, asta-i mama! Fratele meu care a fost aici a zis: păi cine să fie, nu vezi hainele ei?”

Cum s-a rezolvat încurcătura

Cu doar câteva ore înainte de înmormântare, reprezentanții societății de pompe funebre au adus familiei trupul neînsuflețit al rudei.

Angajații firmei de pompe funebre: „Colegii mei au făcut ieri o greșeală, o altă echipă a făcut o confuzie. Am venit dimineață la domnii...” (...)

„Noi am schimbat tura după 24 de ore, când am scos-o pe bătrânica cealaltă să o pregătim... băi, nu e asta.”

Societatea de pompe funebre s-a oferit să suporte toate cheltuielile, însă familia femeii este hotărâtă să acționeze în instanță reprezentanții firmei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













