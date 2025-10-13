O familie îndoliată a primit trupul altei decedate fără să își dea seama. Propunerea firmei de pompe funebre

Stiri actuale
13-10-2025 | 17:33
×
Codul embed a fost copiat

Situație incredibilă în Constanța, unde familia unei bătrâne care murise a trecut prin momente de coșmar.

autor
Cătălin Covrig

Angajații firmei de pompe funebre au încurcat trupurile neînsuflețite și au adus la biserică sicriul în care se afla o altă bătrână. Femeile semănau atât de mult, încât, timp de mai multe ore, nici rudele nu au reușit să realizeze încurcătura. Abia cu două ore înainte de înmormântare, oamenii au sesizat că nu este vorba despre aceeași persoană.

Rude: „Este incredibil, nu se poate așa ceva! Noi avem înmormântarea în două ore. V-am spus de aseară că este ceva...”

Cu doar câteva minute înaintea slujbei, angajații firmei de pompe funebre au venit la biserică pentru a anunța încurcătura. Revoltați, membrii familiei au cerut explicații, la telefon:

– Cum puteți să spuneți că nu aveți niciun punct de vedere referitor la treaba aceasta?
– O să vă rog să mai facem o noapte de priveghi la noi, la casa mortuară.
– Doamnă, nu mă ajută, noi în două ore trebuia să o înmormântăm.
– Vă rog să mă credeți că nu am cuvinte la ce s-a întâmplat. Eu pot să vă dau toți banii înapoi, altceva nu știu ce pot face.
– Luați o decizie, instruiți-vă personalul!

Citește și
Silviu Prigoana
Ce va face „Regina Întunericului” cu trupul lui Silviu Prigoană. „Sunt trei locuri în care îl vom duce”

Fiul femeii: „Nouă ne-a adus altă persoană în locul mamei mele. Am privegheat-o, am făcut tot ce este creștinește și acum au venit băieții că s-a comis o greșeală, că decedata care este la noi nu este mama mea.”

Vârsta înaintată a celor două femei, dar și constituția asemănătoare, au făcut ca membrii familiei să realizeze abia după câteva ore că ceva nu este în regulă.

Fiul femeii: „Semănau oarecum, tot micuță ca ea, tot așa. Inițial, când am venit aici, am zis: măi, asta-i mama! Fratele meu care a fost aici a zis: păi cine să fie, nu vezi hainele ei?”

Cum s-a rezolvat încurcătura

Cu doar câteva ore înainte de înmormântare, reprezentanții societății de pompe funebre au adus familiei trupul neînsuflețit al rudei.

Angajații firmei de pompe funebre: „Colegii mei au făcut ieri o greșeală, o altă echipă a făcut o confuzie. Am venit dimineață la domnii...” (...)

„Noi am schimbat tura după 24 de ore, când am scos-o pe bătrânica cealaltă să o pregătim... băi, nu e asta.”

Societatea de pompe funebre s-a oferit să suporte toate cheltuielile, însă familia femeii este hotărâtă să acționeze în instanță reprezentanții firmei.

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, pompe funebre,

Dată publicare: 13-10-2025 17:27

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Șoferul unei mașini de pompe funebre a pierdut mortul pe drum. Cadavrul a rămas pe șosea
Stiri actuale
Șoferul unei mașini de pompe funebre a pierdut mortul pe drum. Cadavrul a rămas pe șosea

Incident macabru pe o șosea, la câțiva kilometri de Baia Mare. Șoferul unei mașini mortuare a pierdut în trafic trupul neînsuflețit pe care îl transporta.

Ce va face „Regina Întunericului” cu trupul lui Silviu Prigoană. „Sunt trei locuri în care îl vom duce”
Stiri actuale
Ce va face „Regina Întunericului” cu trupul lui Silviu Prigoană. „Sunt trei locuri în care îl vom duce”

Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului” – proprietara unei firme de pompe funebre – se va ocupa de funeraliile lui Silviu Prigoană.

Un cadavru a căzut dintr-un dric pe o stradă din Polonia. Reacția firmei de pompe funebre
Stiri Socante
Un cadavru a căzut dintr-un dric pe o stradă din Polonia. Reacția firmei de pompe funebre

O firmă de pompe funebre din Polonia a prezentat sâmbătă scuze după ce un cadavru pe care îl transporta a căzut dintr-un dric în trafic, relatează AP.

 

Descoperire îngrozitoare în casa unui fost patron de pompe funebre din SUA. Ce ”depozitase” timp de 2 ani într-un dric
Stiri Socante
Descoperire îngrozitoare în casa unui fost patron de pompe funebre din SUA. Ce ”depozitase” timp de 2 ani într-un dric

Un fost proprietar din SUA al unei case de pompe funebre a ținut corpul unei femei decedate într-un dric timp de doi ani, într-o casă. Tot acolo, poliția a găsit rămășițele incinerate a cel puțin 30 de persoane.

Guvernul vrea să își facă departament de pompe funebre pentru funeraliile de stat
Stiri Politice
Guvernul vrea să își facă departament de pompe funebre pentru funeraliile de stat

În ședința de Guvern porgramată pentru joi, executivul are în dezbatere înființarea unui departament de pompe funebre dedicat funeraliilor de stat.

 

Recomandări
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere - Surse
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere - Surse

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie, au declarat surse pentru Știrile PRO TV.

Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace
Stiri externe
Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a declarat luni în parlamentul israelian angajamentul față de acordul cu gruparea palestiniană Hamas pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza.

Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI
Stiri actuale
Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI

Clinica privată din Constanța, unde o tânără a murit la câteva ore după ce a născut un băiețel, a fost amendată cu 30.000 de lei de inspectorii Direcției Sanitare. Aceștia au găsit la unitatea medicală mai multe nereguli.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28