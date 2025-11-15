Ambulanță privată cu doi pacienți la dializă, lovită de un autoturism, la Timișoara. Bilanțul victimelor

Stiri actuale
15-11-2025 | 14:05
ambulanta
protv.ro

Un accident rutier s-a produs în localitatea Remetea Mare de lângă Timișoara, unde un autoturism a lovit o ambulanță privată care transporta doi pacienți la dializă. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și duși de urgență la spital.

autor
Mihai Niculescu

Accidentul a avut loc pe DN6, la ieșirea din Remetea Mare spre Izvin.

Șoferul autoturismului a provocat accidentul

„Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieșire din localitatea Remetea Mare, a intrat în coliziune cu o ambulanță privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani", a transmis IPJ Timiș.

Impactul a fost violent. Ambulanța transporta pacienți în drum spre tratament.

Trei victime: șoferul ambulanței și cei doi pacienți

Șoferul ambulanței private, un bărbat de 58 de ani, și cei doi pacienți pe care îi transporta - o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani - au fost răniți și au necesitat transport de urgență la spital.

Citește și
Accident CJ ambulanță
O fetiță de nouă ani, printre victimele accidentului cumplit din Cluj, în care o ambulanță a fost lovită violent de o mașină

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pe numele șoferului considerat vinovat de accident.

La fața locului au intervenit forțe importante: pompierii cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD tip B, un echipaj SMURD tip C cu medic și o ambulanță SAJ.

Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers pe DN6 pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și cercetare la fața locului.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, timis, ambulanta,

Dată publicare: 15-11-2025 13:55

Articol recomandat de sport.ro
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Citește și...
România va primi 121 de ambulanțe noi înainte de Crăciun. În ce județe vor fi livrate cele mai multe autospeciale
Stiri actuale
România va primi 121 de ambulanțe noi înainte de Crăciun. În ce județe vor fi livrate cele mai multe autospeciale

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că până la sfârşitul acestui an vor fi livrate 121 de ambulanţe către Serviciile de Ambulanţă şi SMURD, iar alte 470 vor fi distribuite până în luna iunie a anului viitor.

O fetiță de nouă ani, printre victimele accidentului cumplit din Cluj, în care o ambulanță a fost lovită violent de o mașină
Stiri Virale
O fetiță de nouă ani, printre victimele accidentului cumplit din Cluj, în care o ambulanță a fost lovită violent de o mașină

Drumul spre spital s-a încheiat tragic pentru o pacientă de 73 de ani, după ce ambulanța în care se afla a fost lovită violent de o mașină, pe un drum din județul Cluj. Alte cinci persoane au ajuns la spital, inclusiv o copilă de nouă ani.

Șase răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie aflată în salvare a murit
Stiri actuale
Șase răniți, după un accident cumplit între o ambulanță și o mașină în județul Cluj. O femeie aflată în salvare a murit

O persoană a decedat şi alte şase persoane au primit îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seară, pe drumul naţional DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula, şi în care a fost implicată şi o ambulanţă.  

Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital
Stiri actuale
Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital

Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, transmite Brigada Rutieră.

Un copil de 8 ani e în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în Vaslui. A fost găsit de un trecător
Stiri actuale
Un copil de 8 ani e în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în Vaslui. A fost găsit de un trecător

Un copil în vârstă de 8 ani a fost grav rănit, vineri, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în localitatea Broscoşeşti, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

Recomandări
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28