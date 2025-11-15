Ambulanță privată cu doi pacienți la dializă, lovită de un autoturism, la Timișoara. Bilanțul victimelor

Un accident rutier s-a produs în localitatea Remetea Mare de lângă Timișoara, unde un autoturism a lovit o ambulanță privată care transporta doi pacienți la dializă. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și duși de urgență la spital.

Accidentul a avut loc pe DN6, la ieșirea din Remetea Mare spre Izvin.

Șoferul autoturismului a provocat accidentul

„Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieșire din localitatea Remetea Mare, a intrat în coliziune cu o ambulanță privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani", a transmis IPJ Timiș.

Impactul a fost violent. Ambulanța transporta pacienți în drum spre tratament.

Trei victime: șoferul ambulanței și cei doi pacienți

Șoferul ambulanței private, un bărbat de 58 de ani, și cei doi pacienți pe care îi transporta - o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani - au fost răniți și au necesitat transport de urgență la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pe numele șoferului considerat vinovat de accident.

La fața locului au intervenit forțe importante: pompierii cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD tip B, un echipaj SMURD tip C cu medic și o ambulanță SAJ.

Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers pe DN6 pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și cercetare la fața locului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













