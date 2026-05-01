El a mai precizat că în toată această perioadă, PNL „nu a cerut niciunui partid din coaliţie să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane sau să adopte anumite politici”.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Suceava, ce părere are despre apelul PSD către liberali de a nu-l mai sprijini.

„E lipsă de politeţe şi de respect pentru că PNL, în toată această perioadă ,nu a cerut niciunui partid care a făcut parte din coaliţia de guvernare să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici şi sunt convins că partidul nostru a învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmmplat în ultimii ani”, a răspuns Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că dacă PNL nu a mai luat voturi acest lucru s-a întâmplat din cauză că nu cetăţenii „i-au părăsit” pe liberali, ci aceştia „i-au părăsit” pe cetăţeni.

„Dacă PNL nu a mai luat voturi, acest lucru a fost generat de faptul că nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetăţeni prin comportamentele tolerate în anii trecuţi, prin erorile făcute şi înţelegm că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu a considerat apelul PSD „jignitor” și a acuzat partidul că a provocat criza politică

Cu o zi în urmă, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu considera „jignitor” apelul lansat de către PSD de a renunţa la sprijinul pentru Ilie Bolojan, menţionând că actuala criză politică este „provocată” chiar de PSD.

„Cum poate presupune PSD că partidul îşi va trăda propriul preşedinte ales? Ei au dat drumul la această criză, şi-au asumat-o, după ce noi am spus de două ori în BPN că nu vom mai face vreo alianţă cu PSD dacă ei vor pica guvernul”. Miza lor este să slăbească PNL, ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Şi vor să ne compromită cu astfel de apeluri” afirma Ciucu.

Ciucu a exclus, totodată, o nouă colaborare cu PSD , adăugând că PNL are acum doar două opţiuni: guvern minoritar sau opoziţie.

Apelul lansat de PSD

Miercuri, PSD a făcut apel la liderii responsabili să înţeleagă că a-l susţine pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncţional, înseamnă a distruge orice şansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieţii românilor.

Social-democraţii au afirmat că în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât şi din teritoriu, vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianţa de guvernare şi i-au încurajat pe toţi liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile.

Votul decisiv de săptămâna viitoare

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, de către liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii sunt programate pentru marțea viitoare, iar documentul este susținut de 254 de deputați și senatori, potrivit anunțului făcut în plenul reunit.