Ca urmare a reformelor îndeplinite de Guvernul Bolojan, Comisia Europeană a decis să elibereze 350 de milioane de euro din cele 800 de milioane de euro care erau blocate de mai mult de doi ani.

”Ilie Bolojan a salvat 350 milioane euro, bani care erau aproape pierduţi ca urmare a neîndeplinirii angajamentelor de către Guvernul condus de premierul PSD Marcel Ciolacu”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan.

Acesta afirmă că Guvernul Ciolacu a depus cererea de plată numărul 3 în decembrie 2023 cu multe reforme neîndeplinite.

”Comisia Europeană a avut multă răbdare cu Guvernul Ciolacu, dar până la demisia lui Marcel Ciolacu reformele tot nu au fost îndeplinite. În primele luni de mandat, premierul Ilie Bolojan ai luat reformele inclusiv reforma pensiilor magistraţilor care a fost o reformă necesară în cadrul cererii de plată numărul 3. Ca urmare a reformelor îndeplinite de Guvernul Bolojan, Comisia Europeană a decis să elibereze 350 de milioane euro din cele 800 milioane Euro care erau blocate de mai mult de doi ani de zile”, a mai afirmat Mureşan.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că România pierde 458,7 milioane euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuţi, suma fiind aferentă cererii de plată numărul 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Din aceeaşi cerere, suma totală recuperată este de 350,7 milioane euro, bani care iniţial au fost suspendaţi.