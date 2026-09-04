Potrivit unor surse din anchetă, aceștia ar fi fost obligați să plătească până la 500 de euro ca să treacă anul, dacă aveau restanțe. Taxele ar fi fost stabilite de profesori, în funcție de importanța examenului.

Procurorii DNA au făcut 26 de percheziții.

Corespondent Știrile PRO TV: „La Facultatea de Medicină a avut loc ieri ultima restanță la Anatomie. Examenul s-a terminat seara târziu, iar dimineața, la 6:30, procurorii DNA au descins în mai multe săli și birouri ale profesorilor. Surse din anchetă spun că sunt vizate mai multe cadre didactice, dar și studenți care ar fi dat bani ca să promoveze examenele.”

Valentin Vanghelescu, purtător de cuvânt al Universității „Ovidius” Constanța: „Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie.”

Surse din anchetă spun că mai mulți studenți străini, care aveau restanțe, s-ar fi plâns că le-ar fi fost cerute diverse sume ca să promoveze. Unii dintre profesori ar fi medici la spitale din Constanța. Investigatorii încearcă să refacă acum traseul banilor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Mita nu ajungea întotdeauna direct în mâna profesorului. În multe cazuri, exista un lanț de intermediari: șefi de serie, studenți din ani mai mari sau chiar colegi ai profesorului. Aceștia strângeau banii, ori cadouri scumpe de la studenți, sau de la grupuri întregi și le transmiteau mai departe examinatorilor. Iar, potrivit acelorași surse, sumele ar fi variat între 500 de lei și 500 de euro. Acest lucru urmează să fie stabilit de procurori, în urma audierilor.”

Un student, a cărui identitate am ales să o protejăm, dă de înțeles că practica este veche.

Reporter: „Știi cumva cam despre ce sume de bani, cam cât costa aproximativ un examen?”

Student la Medicină, Universitatea „Ovidius” Constanța: „Din ce am auzit, sute de euro. Maximum 500. Așa țin minte că a fost de-a lungul timpului.”

Potrivit regulamentului intern al Universității, un restanțier străin ar fi trebuit să plătească între 80 și 150 de euro pentru reexaminare.

La Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius” învață, pe parcursul celor șase ani de studiu, aproximativ 7.000 de străini, majoritatea din afara Uniunii Europene. Fiecare plătește o taxă de școlarizare de 8.000 de euro pe an.

Deocamdată, procurorii nu au făcut publice informații despre rezultatul investigațiilor și nici despre numele celor vizați.