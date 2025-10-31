Trupul femeii ucise în Pantelimon în urmă cu două săptămâni a fost exhumat. Ce vor să afle anchetatorii

Trupul unei femei a fost exhumat vineri dimineață din mormântul aflat în Cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon. Procurorii suspectează că bătrâna ar fi fost omorâtă pentru ca ucigașa să-i obțină apartamentul.

Corespondent PROTV: „Această poveste absolut terifiantă s-ar fi petrecut în urmă cu doar două săptămâni, într-un apartament din orașul Pantelimon, la doi pași de Capitală, acolo unde în locuința pensionarei de 83 de ani, s-ar fi derulat scene absolut îngrozitoare.

La acestea a asistat o fetiță de doar 12 ani. Practic, totul a ieșit la iveală după ce această fetiță i-a spus tatălui ei că femeia pe care o primise în casă în urmă cu doar două luni și pe care bărbatul o cunoscuse pe TikTok, s-ar fi decis să-i suprime viața proprietarei.

Totul pentru fericirea lor, ar fi justificat femeia, care ar fi recunoscut ceea ce a făcut. Însă toate detaliile au ajuns apoi pe masa polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale și ulterior la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, care au demarat împreună o anchetă de proporții pentru acuzații de omor calificat.

De altfel, femeia, după ce a recunoscut ceea ce a făcut, s-a dus acasă, în județul Dolj, la Dăbuleni. De acolo au adus-o anchetatorii joi și au și reținut-o pentru 24 de ore, iar vineri a fost dusă în fața unui judecător de drepturi și libertăți, care a decis să o aresteze pentru 30 de zile.

În tot acest timp însă, la Cimitirul Sfântu Gheorghe din Pantelimon se derula această procedură neobișnuită, respectiv exhumarea trupului neînsuflețit al presupusei victime, pentru ca anchetatorii să afle cât mai exact ce anume s-a întâmplat.

Iar de acum își intră în rol medicii legiști, pentru că ei vor trebui să stabilească fără echivoc care a fost cu adevărat cauza morții acestei pensionare de 83 de ani. Pe de altă parte însă, există posibilitatea ca suspecta să fie dusă pentru expertiză psihiatrică tot la Institutul de Medicină Legală. Asta în condițiile în care în astfel de cazuri cu acuzații de omor calificat, este necesară și o asemenea evaluare psihiatrică”.

