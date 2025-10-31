Trupul femeii ucise în Pantelimon în urmă cu două săptămâni a fost exhumat. Ce vor să afle anchetatorii

Stiri actuale
31-10-2025 | 18:13
×
Codul embed a fost copiat

Trupul unei femei a fost exhumat vineri dimineață din mormântul aflat în Cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon. Procurorii suspectează că bătrâna ar fi fost omorâtă pentru ca ucigașa să-i obțină apartamentul.

autor
Ovidiu Oanță

Corespondent PROTV: „Această poveste absolut terifiantă s-ar fi petrecut în urmă cu doar două săptămâni, într-un apartament din orașul Pantelimon, la doi pași de Capitală, acolo unde în locuința pensionarei de 83 de ani, s-ar fi derulat scene absolut îngrozitoare.

La acestea a asistat o fetiță de doar 12 ani. Practic, totul a ieșit la iveală după ce această fetiță i-a spus tatălui ei că femeia pe care o primise în casă în urmă cu doar două luni și pe care bărbatul o cunoscuse pe TikTok, s-ar fi decis să-i suprime viața proprietarei.

Totul pentru fericirea lor, ar fi justificat femeia, care ar fi recunoscut ceea ce a făcut. Însă toate detaliile au ajuns apoi pe masa polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale și ulterior la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, care au demarat împreună o anchetă de proporții pentru acuzații de omor calificat.

De altfel, femeia, după ce a recunoscut ceea ce a făcut, s-a dus acasă, în județul Dolj, la Dăbuleni. De acolo au adus-o anchetatorii joi și au și reținut-o pentru 24 de ore, iar vineri a fost dusă în fața unui judecător de drepturi și libertăți, care a decis să o aresteze pentru 30 de zile.

Citește și
Incendiu la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei
Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic

În tot acest timp însă, la Cimitirul Sfântu Gheorghe din Pantelimon se derula această procedură neobișnuită, respectiv exhumarea trupului neînsuflețit al presupusei victime, pentru ca anchetatorii să afle cât mai exact ce anume s-a întâmplat.

Iar de acum își intră în rol medicii legiști, pentru că ei vor trebui să stabilească fără echivoc care a fost cu adevărat cauza morții acestei pensionare de 83 de ani. Pe de altă parte însă, există posibilitatea ca suspecta să fie dusă pentru expertiză psihiatrică tot la Institutul de Medicină Legală. Asta în condițiile în care în astfel de cazuri cu acuzații de omor calificat, este necesară și o asemenea evaluare psihiatrică”. 

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, batrana, pantelimon,

Dată publicare: 31-10-2025 18:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
O femeie dată dispărută din București, găsită moartă într-o pădure. Ar fi fost ucisă și îngropată de fiica ei și de iubit
Stiri Socante
O femeie dată dispărută din București, găsită moartă într-o pădure. Ar fi fost ucisă și îngropată de fiica ei și de iubit

Descoperire șocantă în pădurea Pantelimon, la periferia Capitalei, unde a fost găsit trupul unei femei de 58 de ani, dată dispărută la începutul săptămânii.

Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic
Stiri actuale
Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Incendiu uriaș la un depozit din București, în Pantelimon. Poluare de 7 ori peste limita admisă. VIDEO
Stiri actuale
Incendiu uriaș la un depozit din București, în Pantelimon. Poluare de 7 ori peste limita admisă. VIDEO

Un incendiu violent a cuprins marți seară un depozit din Sectorul 2 din București, în Pantelimon, la fosta platformă industrială Antrefrig. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.

Un bebeluș a murit la nici 2 zile după naștere, la un spital din Focșani. Medicii spun că sarcina nu ar fi fost monitorizată
Stiri Socante
Un bebeluș a murit la nici 2 zile după naștere, la un spital din Focșani. Medicii spun că sarcina nu ar fi fost monitorizată

Este anchetă penală în Spitalul Sfântul Pantelimon din Focșani după ce un prunc a murit la nici două zile după naștere.

Un copil de 9 ani a fost lovit de o ambulanță SMURD aflată în misiune, în București. Ar fi traversat printr-un loc nepermis
Stiri actuale
Un copil de 9 ani a fost lovit de o ambulanță SMURD aflată în misiune, în București. Ar fi traversat printr-un loc nepermis

Un copil de 9 ani a fost lovit luni seară de o ambulanță SMURD, pe șoseaua Pantelimon, din Capitală. Autospeciala se afla în misiune.  

Recomandări
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv
Stiri actuale
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28