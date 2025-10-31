O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce s-a crezut că a murit din cauze naturale

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis urmărirea penală pentru omor calificat după ce o femeie în vârstă de 83 de ani ar fi fost ucisă. Cadavrul femeii va fi exhumat pentru continurea cercetărilor.

Potrivit anchetatorilor, victima se afla în îngrijirea unui bărbat din Pantelimon, județul Ilfov, în baza unui contract de întreținere cu uzufruct viager. Aceasta ar fi fost ucisă de concubina denunțătorului, o femeie de 35 de ani, în noaptea de 16 spre 17 octombrie, în locuința bărbatului.

Date din anchetă

Conform anchetei, inculpata i-ar fi administrat victimei o băutură preparată din vin roșu, cafea, medicamente psihiatrice și săpun lichid, apoi a sufocat-o cu o pernă. Autoritățile precizează că decesul a fost inițial perceput ca unul natural, deși la fața locului au intervenit două echipaje de ambulanță, inclusiv cu medic. Victima a fost înmormântată pe 19 octombrie în Cimitirul Sf. Gheorghe din Pantelimon.

După investigații, femeia suspectată de crimă a fost localizată în județul Dolj și adusă la Parchetul Ilfov pe 30 octombrie. Procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore și au înaintat instanței propunerea de arestare preventivă.

Tot vineri va fi efectuată exhumarea cadavrului și autopsia medico-legală pentru stabilirea cauzei morții și a circumstanțelor săvârșirii faptei. Cercetările continuă, iar procurorii precizează că respectă prezumția de nevinovăție a inculpatei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













