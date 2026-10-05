Urma să fie audiat în dosarul de înșelăciune care a dus la arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale, dar a refuzat să facă declarații de teamă să nu se autoincrimineze.

Numele lui Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu, a apărut în dosarul DIICOT după ce omul de afaceri Răzvan Leu l-a acuzat pe Călin Georgescu de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Socrul fostului candidat la prezidențiale i-ar fi transferat păgubitului 118 mii de lei, cu justificarea împrumut.

În plângerea și declarațiile date procurorilor, Răzvan Leu ar fi dezvăluit că, socrul fostului candidat la prezidențiale i-ar fi virat în cont o sumă infimă din totalul de 1.100.000 de euro.

Încerca să își recupereze banii după ce și-a dat seama că nu va mai primi împrumutul de 6 milioane de euro promis de Georgescu. Tranzacția, notează procurorii, s-ar fi făcut înainte ca Leu și Georgescu să apeleze la un mediator.

DIICOT: ”În condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate LEU RĂZVAN-LIVIU nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată LEU RĂZVAN-LIVIU îi transmite lui GEORGESCU CĂLIN datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți. Persoana vătămată LEU RĂZVAN-LIVIU îi transmite datele contului solicitate, GEORGESCU CĂLIN îi mulțumește și îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect ("mulţumesc. Revin în scurt timp"). La scurt timp după această comunicare, numitul GEORGESCU CĂLIN îi transmite persoanei vătămate LEU RĂZVAN-LIVIU o recipisă cu mențiunea "gata", suma respectivă nefiind însă transferată direct de către GEORGECU CĂLIN, ci de către MOLDOVEANU VASILE, în calitate de socru al acestuia”.

Potrivit unor surse apropiate de anchetă, socrul lui Călin Georgescu a refuzat să dea orice explicație despre acel transfer bancar. S-ar fi prevalat de dreptul la tăcere pentru că, potrivit legii penale, poate evita astfel riscul de a se autoincrimina prin propriile mărturisiri.

Socrul lui Călin Georgescu a fost însă nevoit să asiste la perchzitionarea informatică a telefonului său pe care anchetatorii l-au ridicat în ziua perchezițiilor din vila de la Mogoșoaia, unde se afla și Vasile Moldoveanu.

În timp ce socrul lui Călin Georgescu se îndrepta spre mașină, protejat de una dintre cunoscutele gărzi de corp, un susținător al fostului candidat la prezidențiale a încercat să îi împiedice pe cameramani să îl filmeze pe martor. Poliția a deschis împotriva lui un dosar pentru loviri și alte violențe iar Jandarmeria l-a amendat cu o mie de lei.