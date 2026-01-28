Ocupanții microbuzului spulberat de un tir pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic și se îndreptau spre Franța, la meciul dintre echipa lor favorită și Olympique Lyon.

Substanțe suspecte descoperite la locul tragediei

Pentru a găsi indicii care să explice cum s-a produs accidentul, polițiștii care au făcut cercetarea la fața locului ar fi găsit, în jurul caroseriei microbuzului implicat în accident, două pliculețe în care par să fi fost droguri. Într-un pliculeț se afla o substanță vegetală, iar în celălalt un praf alb.

Pliculețele au fost ridicate de criminaliști și duse la laborator pentru expertiză. Analiza va arăta dacă este sau nu vorba cu certitudine despre substanțe stupefiante pe care suporterii le-ar fi avut asupra lor.

De asemenea, rezultatele autopsiei vor putea arăta dacă fanii PAOK Salonic au consumat sau nu droguri pe parcursul călătoriei către Franța.

Mărturie din rândul supraviețuitorilor: „Volanul s-a blocat”

O mărturie gravă despre o posibilă problemă tehnică la vehiculul implicat în accidentul mortal cu suporterii PAOK din România, soldat marți cu șapte morți, a fost dezvăluită la postul public de televiziune din Grecia, ERTnews, de medicul Dimitris Koukoulas, care s-a aflat de la bun început lângă răniți.

Unul dintre cei trei supraviețuitori, care se află într-o stare mai bună, a descris că, în timpul depășirii, volanul s-a blocat, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra microbuzului.

Potrivit celor relatate de medicul Koukoulas, rănitul repetă cu claritate că, în timpul depășirii, s-a activat un sistem de asistență care nu i-a permis șoferului să readucă vehiculul pe traiectorie.

Pacientul a declarat că „volanul s-a blocat și mașina a deviat” în câteva secunde. Potrivit medicului, acesta este pe deplin conștient și știe exact ce s-a întâmplat.

Expert: accidentul nu ar fi putut fi evitat

Fostul pilot de curse Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a declarat marți că accidentul din Timiș s-ar fi putut produce fie din cauză că șoferului i s-a făcut rău chiar în acel moment, fie pentru că ceva i-a distras atenția, nefiind vorba, în opinia sa, de o pierdere „clasică” a controlului mașinii.

Potrivit specialistului, accidentul nu ar fi putut fi evitat, în condițiile în care timpul de reacție al unui om normal, sănătos și atent este de aproximativ o secundă și jumătate din momentul în care apare un pericol până la acționarea frânei sau a volanului.

„Șoferul tirului nu avea timp să facă ceva. Oricât ar fi încercat, chiar și cu un început de reacție, tot nu ar fi putut evita impactul. Oricum, nu este vinovat legal, dar nici măcar moral nu ar fi putut evita accidentul, din punctul meu de vedere, din ceea ce am văzut în imagini”, a mai spus Titi Aur.

Bilanțul tragediei din Timiș

Șapte persoane au murit și trei au ajuns la spital marți, în urma accidentului produs în județul Timiș. Toți sunt cetățeni greci, care se îndreptau spre Franța. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1.

Șase dintre victime au fost găsite decedate la fața locului, iar cea de-a șaptea a murit în drum spre spital. Șoferul microbuzului a efectuat o depășire, însă, în loc să reintre pe banda sa de mers, autovehiculul a virat brusc spre stânga, intrând direct într-un tir.

Microbuzul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Aceștia se îndreptau spre Franța, unde urmau să participe la meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa.

