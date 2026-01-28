Un supraviețuitor al accidentului mortal cu suporterii PAOK din Timiș, soldat, marţi, cu şapte morţi, spune că ar fi fost vorba de o problemă tehnică, relatează presa elenă.



Medicul Dimitris Koukoulas, care s-a aflat de la bun început lângă răniţi, spune că supraviețuitorul a descris că, în timpul depăşirii, volanul s-a blocat, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra microbuzului.

Rănitul repetă cu claritate că, în timpul depăşirii, s-a activat un sistem de asistenţă, care nu i-a permis şoferului să readucă vehiculul pe traiectorie. Pacientul a declarat că „volanul s-a blocat şi maşina a deviat” în câteva secunde.

Potrivit medicului, pacientul este pe deplin conştient.

Dimitris Koukoulas se afla într-un spital la aproximativ 10 kilometri de locul accidentului. După cum a explicat el la ERTnews, acolo a avut loc prima evaluare a victimelor, înainte de a fi transportaţi la Spitalul Judeţean din Timişoara.

El s-a deplasat la Spitalul Judeţean imediat ce a aflat că în accident erau implicaţi cetăţeni greci, pentru a ajuta în principal la traducere şi comunicare cu răniţii şi personalul medical.

Koukoulas a confirmat că doi dintre cei trei răniţi sunt în stare să comunice, și că unul dintre răniţi are fracturi la membrele inferioare, însă starea lui generală este bună.

Între timp, părinţii victimelor au sosit la Timişoara încă de miercuri dimineaţă, pentru a continua procedurile de identificare, autopsie şi necropsie.

