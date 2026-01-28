Tot miercuri, prim-ministrul mai are programate întâlniri cu vicepreședintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz, cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, și cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Totodată, premierul va avea o întrevedere cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și de eliberare a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau. Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și va discuta cu directorul Fundației Memorialului Evreilor Uciși din Europa, Uwe Neumarker.

Șeful Executivului se va întâlni, la Ambasada României în Germania, cu reprezentanți ai comunității românești.

Comunitatea românească din Germania, una dintre cele mai numeroase

Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane.

Peste 90.000 dintre aceștia au primit cetățenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integrați în Germania, a menționat Guvernul.

Din delegația care îl însoțește pe premierul Ilie Bolojan fac parte ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, deputatul Ovidiu Ganț, reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoș Hotea și consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Raul Gutin.

Vizita premierului în Germania a început marți, printr-o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK).

