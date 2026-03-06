Întoarcerea și creșterea populației de lupi în ultimele trei decenii a devenit un subiect polarizant în Germania.

Amenințarea reprezentată de haitele de lupi pune adesea în opoziție stânga cu dreapta și extrema dreaptă, precum și vestul dens populat cu estul mai rural și fost comunist, unde lupii sunt concentrați, relatează The Guardian.

Proiectul de lege, împotriva căruia au făcut lobby organizațiile de protecția animalelor, a trecut de Bundestag joi, cu voturile coaliției de guvernare de centru-dreapta și ale partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a cerut de mult timp uciderea lupilor pentru a proteja mijloacele de trai ale fermierilor. Hermann Färber, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul principal din coaliție, a declarat în plen că este nevoie de un nou echilibru în ecosistemul german. „Suferința animalelor pășunate, care sunt deseori ucise în furia lupilor, nu mai are nimic de-a face cu bunăstarea animalelor”, a spus el.

Cine a votat împotriva legii

Parlamentarii Verzilor și cei ai partidului de extremă stângă Linke au votat împotriva proiectului, care trebuie încă să treacă de Bundesrat, camera superioară, care va vota mai târziu în această lună.

Legea ar permite celor 16 landuri germane să autorizeze vânătoarea de lupi între iulie și octombrie în regiunile cu populații dense de lupi. Lupii care au ucis sau atacat anterior animale de fermă ar putea fi împușcați, indiferent de statutul lor de conservare sau de sezon.

Legea germană implementează o modificare a legislației UE, permițând excepții de la protecția speciilor.

Această schimbare a venit după un dezbatere declanșată în 2022, când un lup a ucis un ponei pe nume Dolly, aparținând președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în apropiere de Hannover. Ea a cerut ulterior revizuirea statutului de protecție a lupului, care a fost în cele din urmă coborât.

Potrivit statisticilor guvernamentale, aproximativ 4.300 de animale de fermă au fost ucise sau rănite de lupi în Germania în 2024.

Lupul a fost declarat dispărut în Germania în secolul XIX, dar a revenit spectaculos după anul 2000. Un studiu oficial realizat anul trecut a identificat 219 haite de lupi în întreaga țară, 36 de cupluri și 14 animale solitare. Baden-Württemberg avea patru lupi solitari.

Păstorii au dreptul, de regulă, la despăgubiri de stat dacă lupii atacă turmele, însă consecințele sângeroase ale unui atac sunt descrise ca traumatizante pentru cei care locuiesc aproape de animalele pășunate.

Un studiu din 2022 a arătat o corelație între atacurile lupilor și comportamentul de vot pro-extremă dreaptă în regiunile afectate din Germania.