Surse din Ministerul Apărării spun că pe lângă o sumă apropiată de cea oferită de Polonia, de 15 mii de euro pentru fiecare soldat american, România le va asigura acestora cazare, hrană, dar şi acces la şcoli şi spitale inclusiv pentru familii.

Decizia finală va fi luată de Donald Trump.

Vizita oficialului american Elbridge Colby, la Ministerul Apărării din România, a fost una prietenoasă, spune ministrul Radu Oprea pe pagina sa de Facebook, care a avut parte şi de un gest de apreciere din partea reprezentantului Pentagonului.

”Împreună cu dl. Colby am reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite prin rezultate concrete și am convenit continuarea dialogului în domeniile securității și apărării. Dincolo de discuțiile oficiale, a fost și un moment personal: domnul Elbridge Colby mi-a oferit un autograf pe un exemplar al cărții sale din colecția mea. Un gest pe care îl apreciez și pentru care îi mulțumesc”, a transmis Radu Oprea.

În cartea pe care i-a semnat-o, Elbridge Colby vorbeşte despre paşii pe care Statele Unite trebuie să-i facă pentru a împiedica Beijingul să obțină supremaţia în Asia, iar unul dintre aceştia ar fi să-şi concentreze militarii acolo, nu în Europa.

Corespondent ȘtirileProTV: ”În anul 2005 a fost semnat acordul de cooperare dintre România şi SUA, iar în baza parteneriatului strategic primii militari americani au sosit la baza Mihail Kogălniceanu de la CT în 2007. De atunci costurile pentru şederea celor peste o mie de militari la noi în țară au fost suportate de SUA. Acum oficialii americani vor să împărţim cheltuielile”.

Baza de la Mihail Kogălniceanu se modernizează şi până în 2040 ar trebui să se transforme într-un mic orăşel în care militarii americani vor avea pe lângă spaţii de cazare şi şcoli şi un spital la care vor avea acces gratuit. În plus, România ar fi oferit inclusiv o sumă apropiată de cea a Poloniei pentru fiecare militar american care va rămâne aici. În schimb oficialii români ar fi cerut o prezență mai mare şi tehnică în plus, detaliile fiind însă secrete.

Propunerile vor ajunge prin Elbridge Colby pe masa şefului Pentagonului, Pete Hegseth. Donald Trump va avea decizia finală.