Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, la fel și omul de afaceri Ionel Rusen. Ambii sunt acuzați de DIICOT de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Curtea de Apel București a emis pe numele celor doi mandate de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de un complet de divergență, pentru că primele două judecătoare din dosar aveau puncte de vedere diferite.

Filmul zilei care s-a încheiat cu Călin Georgescu în arest

În jurul orei 18, Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști pentru a fi dus în arest, în huiduielile unor susținători adunați în fața casei sale din Mogoșoaia. Este finalul unei zile cu mai multe răsturnări de situație în instanță.

Contestația procurorilor DIICOT și cele ale lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, împotriva deciziei Tribunalului prin care s-a respins cererea de arestare și plasarea inculpaților sub control judiciar, s-a judecat de două ori. Asta după ce judecătoarele din completul inițial au avut păreri diametral opuse.

Reporteri: „Sunteți mulțumit de cum a decurs ședința în complet de divergență? Ați venit și cu argumente noi?”

Călin Georgescu, inculpat: „Știți cum e? Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Este, de fapt, însăși existența”.

Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu: „Faptul că am avut trei magistrați în fața noastră, cu atât mai bine. Cu cât mai mulți judecători care văd dosarul, cu atât mai bine”.

Procurorii DIICOT au insistat pentru arestarea celor doi, iar apărarea a cerut eliminarea controlului judiciar impus de un alt judecător, în urmă cu o săptămână. Atunci magistratul a considerat că nu sunt probe suficiente pentru arestare.

Corespondent Știrile ProTV: „Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București le-a sugerat procurorilor DIICOT să își suplimenteze probatoriul pentru că el nu este convins, cel puțin deocamdată, că la mijloc este vorba într-adevăr de o infracțiune, și nu despre nerespectarea unor obligații contractuale civile sau comerciale”.

Magistratul a mai arătat că „este adevărat că prezumtivul prejudiciu este unul semnificativ, de peste un milion de euro, dar în contextul concret al situației aduse în atenția organelor judiciare, apreciem că rezonanța socială negativă generată de această faptă este mult redusă față de alte fapte de înșelăciune”.

Omul de afaceri Ionel Rusen a refuzat să dea declarații despre acuzații.