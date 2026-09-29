Curtea de Apel București a emis pe numele celor doi mandate de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de un complet de divergență, pentru că primele două judecătoare din dosar aveau puncte de vedere diferite. Ovidiu Oanță ni se alătură cu amănunte.

Corespondent Știrile ProTV: „Călin Georgescu a fost adus la Serviciul Independent de Reținere și Arest Preventiv al Poliției, unde, potrivit unor surse oficiale, este preluat în mod oficial. Este evaluat din punct de vedere medical, pentru ca cei care îl vor ține în arest preventiv să știe care sunt eventualele sale probleme de sănătate și dacă are nevoie de tratament, iar apoi va fi repartizat într-o cameră, cel mai probabil alături de un alt inculpat arestat preventiv. Vestea că magistrații Curții de Apel București au emis mandatul de arestare preventivă pe numele său l-a făcut pe avocatul său, la solicitarea Știrilor ProTV, să declare că este o soluție halucinantă. De altfel, același apărător al lui Călin Georgescu spunea că deja ia în calcul posibilitatea de a cere Tribunalului București, instanță care, vă reamintesc, decisese să respingă propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT și să îl plaseze pe Călin Georgescu sub control judiciar, o cerere de schimbare a măsurii preventive, cel mai probabil într-un arest la domiciliu sau chiar un control judiciar. Însă sunt demersuri care, cel puțin deocamdată, sunt doar teoretice, spune apărătorul lui Georgescu. La arestul Poliției Capitalei trebuie să ajungă și mașina cu escorta care îl însoțește pe omul de afaceri Ionel Rusen, pe numele căruia a fost, de asemenea, emis mandat de arestare. Unul dintre apropiații lui Călin Georgescu a venit cu un bagaj de mână în care este foarte posibil să se afle alimente pe care Călin Georgescu să le poată mânca în arestul Poliției, după reținere. Iar în zilele ce vor să vină vor fi stabilite și drepturile care i se cuvin, respectiv la cele la vizită sau pachet. În tot acest timp însă, în fața arestului central al Poliției Capitalei, s-au strâns susținătorii lui Călin Georgescu, cei care au fost în aceste zile alături de el, clamându-i nevinovăția și cerând eliberarea lui”.

Filmul zilei care s-a încheiat cu Călin Georgescu în arest

În jurul orei 18, Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști pentru a fi dus în arest, în huiduielile unor susținători adunați în fața casei sale din Mogoșoaia. Este finalul unei zile cu mai multe răsturnări de situație în instanță.

Contestația procurorilor DIICOT și cele ale lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, împotriva deciziei Tribunalului prin care s-a respins cererea de arestare și plasarea inculpaților sub control judiciar, s-a judecat de două ori. Asta după ce judecătoarele din completul inițial au avut păreri diametral opuse.

Reporteri: „Sunteți mulțumit de cum a decurs ședința în complet de divergență? Ați venit și cu argumente noi?”

Călin Georgescu, inculpat: „Știți cum e? Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Este, de fapt, însăși existența”.

Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu: „Faptul că am avut trei magistrați în fața noastră, cu atât mai bine. Cu cât mai mulți judecători care văd dosarul, cu atât mai bine”.

Procurorii DIICOT au insistat pentru arestarea celor doi, iar apărarea a cerut eliminarea controlului judiciar impus de un alt judecător, în urmă cu o săptămână. Atunci magistratul a considerat că nu sunt probe suficiente pentru arestare.

Corespondent Știrile ProTV: „Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București le-a sugerat procurorilor DIICOT să își suplimenteze probatoriul pentru că el nu este convins, cel puțin deocamdată, că la mijloc este vorba într-adevăr de o infracțiune, și nu despre nerespectarea unor obligații contractuale civile sau comerciale”.

Magistratul a mai arătat că „este adevărat că prezumtivul prejudiciu este unul semnificativ, de peste un milion de euro, dar în contextul concret al situației aduse în atenția organelor judiciare, apreciem că rezonanța socială negativă generată de această faptă este mult redusă față de alte fapte de înșelăciune”.

Omul de afaceri Ionel Rusen a refuzat să dea declarații despre acuzații.