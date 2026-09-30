„Avem companii importante din Cehia prezente cu afaceri în România, dar pe mai multe zone – energie, nucleară, apărare – există posibilităţi pentru extinderea acestor relaţii”, a arătat şeful statului, potrivit News.ro.

„România şi Cehia au o istorie de colaborare îndelungată, de prietenie chiar, i-am mulţumit (preşedintelui ceh Petr Pavel - n.r.) pentru faptul că se ocupă personal de memoria soldaţilor români care au murit aici în Al Doilea Război Mondial, în procesul de eliberare a Cehoslovaciei. Colaborarea noastră continuă, în formatele în care ne găsim, Uniunea Europeană, NATO, avem poziţii comune. (...) Avem un schimb comercial important, aproape 7 miliarde de euro pe an, avem companii importante din Cehia prezente cu afaceri în România, dar pe mai multe zone – energie, nucleară, apărare – există posibilităţi pentru extinderea acestor relaţii şi am convenit să facilităm forumuri de afaceri care să ajute la dezvoltarea acestor relaţii economice”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri, într-o conferinţă de presă comună cu Petr Pavel.

Nicuşor Dan a mulţumit Cehiei pentru sprijinul acordat României

Nicuşor Dan a mulţumit pentru sprijinul Cehiei în procesul de aderare a României la OCDE, arătând că România şi Cehia colaborează şi în ceea ce priveşte securitatea.

„Avem aceeaşi poziţie în ceea ce priveşte războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a afectat ţările noastre, aceeaşi poziţie cu privire la ameninţările hibride, inclusiv campaniile de dezinformare pe care Rusia le desfăşoară în Europa, şi am convenit să colaborăm pe aceste chestiuni”, a adăugat şeful statului.

Discuţii despre Marea Neagră şi comunităţile din cele două ţări

Nicuşor Dan a vorbit şi despre hub-ul european la Marea Neagră, proiect din care România va fi parte, despre viitorul cadru financiar al Uniunii Europene şi despre comunităţile cehe din România şi cea românească din Cehia, şeful statului spunând că „fiecare dintre ele este tratată foarte bine de către ţările gazdă”.

În acest context, s-a discutat despre evenimente comune, eventual cu participarea celor doi preşedinţi, la aniversarea a 200 de ani de existenţă a comunităţii cehe în România.