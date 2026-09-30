”Aşteptăm să vedem care va fi numărul de voturi, poate în ceasul al treisprezecelea sunt parlamentari care se răzgândesc”, a mai spus liberalul.

”Noi am propus astăzi un guvern condus de Siegfried Mureşan, un guvern competent cu miniştri competenţi, cu o echipă bună, spunem noi, şi mai ales susţinută de trei partide transparent, la vedere. Dacă acest guvern nu va fi investit, atunci vom aştepta propunerea preşedintelui”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, la Parlament, înainte de votul pentru Guvernul Siegfried Mureşan

El a menţionat că aşteptarea PNL este să vadă ce va propune preşedintele României.

”În momentul acesta, suntem înaintea votului pentru acest guvern, aşteptăm să vedem care va fi numărul de voturi, poate în ceasul al treisprezecelea sunt parlamentari care se răzgândesc”, a mai spus Ionel Bogdan.

Ionel Bogdan a ţinut să precizeze că ”nu a existat o discuţie în Partidul Naţional Liberal privind sesizarea Curţii Constituţionale”, dacă preşedintele nu declanşează alegerile anticipate, iniţiativă anunţată de deputatul PNL Alexandru Muraru.

”Dacă va exista o analiză a juriştilor Partidului Naţional Liberal, atunci poate fi discutată o variantă de acest gen. Dacă nu, nu”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL.