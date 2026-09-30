"Astăzi vom merge în plen. Ne vom exprima punctul de vedere şi ne vom strădui să ascultăm până la capăt mizeriile aşa-zişilor pro-europeni care, probabil, ne vor explica din nou ce înseamnă 'responsabilitatea' şi 'stabilitatea'. Dar nu vom vota. Nu merită nici măcar efortul de a ne deplasa până la urne pentru această glumă proastă marca Bolojan-Fritz", a scris Fifor, pe Facebook.

El a adăugat că după luni de zile în care, "în cel mai iresponsabil şi ticălos mod, s-a agăţat de putere, blocând o ţară întreagă, kamikaze Bolojan şi gaşca lui au împins România într-una dintre cele mai penibile mascarade politice: un Guvern mort înainte de a se naşte".

"Şi, evident, încă un motiv pentru a trage de timp şi de a prelungi criza cu vreo două săptămâni. Pentru ce, când era limpede încă din prima zi a desemnării că nu putem şi că nu îl vom vota pe bizarul Siggi? Un premier desemnat care nici măcar nu a avut curiozitatea de a-i întâlni pe parlamentarii PSD, de a discuta cu ei şi de a le prezenta 'programul' cu care pretinde că vrea să guverneze România. Un premier desemnat care a preferat, în schimb, să sfideze, cu o aroganţă belicoasă, conducerea legitimă a PSD şi care, în fiecare zi de la Dumnezeu, a găsit de cuviinţă să înjure partidul de ale cărui voturi depinde trecerea propriului Guvern", a susţinut Fifor.