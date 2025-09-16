(P) Bucureștiul vinde cât toată România la un loc. Cum arată piața din Alba Iulia – explicațiile Trifu Imobiliare

Piața imobiliară din România continuă să crească, dar diferențele dintre Capitală și restul țării sunt uriașe.

Datele ANCPI pentru luna iulie 2025 arată că Bucureștiul singur a înregistrat peste 11.500 de tranzacții imobiliare, aproape cât majoritatea județelor la un loc.

Bucureștiul domină piața imobiliară

Conform statisticilor oficiale, la nivel național au fost vândute peste 66.000 de imobile. Din acest total, Bucureștiul a adunat 11.518 tranzacții, consolidându-și poziția de lider absolut pe piața imobiliară.

Capitala este urmată de Ilfov (5.264 de tranzacții), Cluj (3.433), Brașov (3.191) și Constanța (3.071).

Această concentrare a tranzacțiilor în marile orașe este explicată de specialiști prin:

migrația populației spre centre economice mari,

dezvoltările rezidențiale noi,

interesul investitorilor pentru zonele cu potențial ridicat de închiriere.

Cum arată situația în Alba Iulia

În județul Alba, în luna iulie s-au tranzacționat doar 659 de imobile – o diferență uriașă comparativ cu Bucureștiul. Totuși, piața locală rămâne stabilă, cu o cerere constantă pentru apartamente noi și pentru terenuri intravilane cu construcții.

Reprezentanții Trifu Imobiliare, agenție imobiliară din Alba Iulia explică faptul că în prezent apartamentele de vânzare în Alba Iulia sunt cele mai căutate, în special cele situate în cartierele moderne, aproape de școli, centre comerciale și zone verzi.

„Dacă în București se vând mii de apartamente lunar, în Alba Iulia piața este mai mică, dar foarte echilibrată. Observăm o cerere constantă pentru apartamente noi, dar și pentru casele situate în zonele liniștite, la marginea orașului. Mulți clienți vin din Cluj sau Sibiu și aleg Alba pentru costuri mai reduse și calitatea vieții mai bună”, spun reprezentanții Trifu Imobiliare.

Piața imobiliară din România este dominată de Capitală, dar orașe precum Alba Iulia devin tot mai atractive pentru cei care caută un echilibru între preț, confort și calitatea vieții.

Diferențele mari între București și restul județelor arată două realități distincte: metropolele cu dezvoltare rapidă și orașele medii unde cererea se menține constantă.

Pentru cei interesați de oportunități locale, oferta completă de apartamente și case de vânzare în Alba Iulia poate fi consultată pe site-ul https://www.trifuimobiliare.ro

