Trei bărbați din Dâmbovița ar fi exploatat 21 de tinere în UK și au spălat banii prin achiziții imobiliare în România

13-11-2025 | 11:27
diicot

Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT Dâmbovița: trei bărbați, cu vârste de 31, 39 și 42 de ani, au fost reținuți după ce anchetatorii au descoperit o rețea de proxeneți care ar fi exploatat 21 de tinere în Marea Britanie.

Potrivit anchetei, gruparea ar fi obținut profituri uriașe din prostituție, bani care ulterior ar fi fost spălați prin investiții imobiliare în România.

Procurorii spun că cei trei inculpați, împreună cu alți doi suspecți, ar fi format un grup infracțional organizat care a acționat până în luna noiembrie 2025. Scopul lor: obținerea de bani din exploatarea sexuală a tinerelor românce trimise în Marea Britanie.

Membrii grupării ar fi creat și administrat conturi pe platforme online de servicii sexuale, unde promovau activitatea tinerelor, dar și locuințe închiriate în care acestea erau nevoite să lucreze.

„În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că, până la data de 11 noiembrie 2025, membrii grupării au obținut beneficii financiare semnificative de la persoanele care practicau prostituția, în schimbul înființării și administrării unor conturi pe platforme online de servicii sexuale, precum și pentru identificarea și asigurarea unor locații închiriate destinate desfășurării acestor activități”, arată DIICOT.

Banii din prostituție, transformați în proprietăți

Potrivit anchetei, sumele obținute din prostituție erau trimise în România, iar pentru a ascunde originea lor, inculpații le foloseau pentru cumpărarea de imobile pe raza județului Dâmbovița.

În luna februarie 2025, pentru a strânge probe, DIICOT a încheiat, sub egida EUROJUST, un acord cu autoritățile din Marea Britanie privind constituirea unei echipe comune de anchetă. Aceasta a permis cooperarea directă între anchetatori români și britanici.

Percheziții în Târgoviște și Pucioasa

În urma descinderilor efectuate în Târgoviște și Pucioasa, polițiștii și procurorii au găsit sume importante de bani în lei, euro și franci elvețieni, documente, telefoane și dispozitive electronice care vor fi folosite ca probe.

La acțiune au participat ofițeri de poliție din Marea Britanie, dar și jandarmi din Dâmbovița. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița.

Cei trei bărbați reținuți urmează să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Dâmbovița, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

DIICOT transmite că acțiunea face parte din eforturile continue de combatere a criminalității organizate transfrontaliere și de protejare a tinerelor care cad victime ale exploatării.

Sursa: StirilePROTV

