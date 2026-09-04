Anunțul a fost făcut vineri de ministrul demis al Economiei, Irineu Darău, într-o postare pe rețelele de socializare, prin care subliniază succesul demersurilor în sectoarele digitalizării, sprijinirii sectorului privat și turismului, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, prioritizarea acestui proces a fost o constantă încă de la preluarea mandatului, într-un context care impunea o acțiune rapidă pentru a evita întârzieri.

„Din prima zi a mandatului, am făcut din PNRR o prioritate. Nu mai era loc de nicio întârziere sau ezitare. În al 12-lea ceas, PNRR avea nevoie strict de grabă şi de obiective îndeplinite. Astăzi, la Ministerul Economiei, putem spune clar: am livrat”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a subliniat că atingerea acestor obiective s-a realizat prin perseverență, chiar și în fața unor presiuni externe. „În ciuda unor insistenţe şi presiuni, nu am acceptat renunţarea la nicio investiţie asumată de minister. Iar în urma ultimelor negocieri cu Comisia Europeană, niciuna nu a fost eliminată. Rezultat final? 32 de jaloane şi ţinte care au vizat digitalizarea, sprijinirea sectorului privat şi turismul. Peste 907 milioane de euro securizate. Asta înseamnă proiecte finalizate, investiţii deblocate şi fonduri europene care nu au rămas doar pe hârtie, ci au ajuns în economia reală”, a explicat oficialul.

Redresarea traiectoriei

În spatele acestor rezultate se află, conform ministrului, un efort considerabil de coordonare zilnică, dar și o cooperare eficientă cu alte instituții ale statului și cu beneficiarii proiectelor, esențială pentru deblocarea investițiilor.

Irineu Darău a ținut să aducă mulțumiri echipei și predecesorului său, evidențiind continuitatea administrativă necesară în acest ultim an al programului. „Le mulţumesc tuturor celor care au lucrat în ritm accelerat, în aceste luni. Îi mulţumesc, de asemenea, colegului meu ministru Radu Miruţă pentru că mandatele noastre succesive la conducerea ministerului au făcut diferenţa şi au făcut posibilă redresarea traiectoriei - în ultimul an din cei cinci ai PNRR. Fără precizie şi încăpăţânare, tabloul final ar fi fost mult mai fragmentat, plin de goluri şi rateuri”, a adăugat ministrul demis.

Impact concret în economie

Potrivit lui Irineu Darău, eforturile depuse s-au materializat în pași concreți pentru modernizarea administrației și a vieții cetățenilor, fie că este vorba despre automatizarea proceselor administrative, conectarea satelor la internet de mare viteză sau dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri.

„Nu ne-am propus să bifăm formal nişte jaloane, ci să ducem investiţiile la capăt. Am promis că accelerăm. Am muncit intens. Am livrat totul”, a conchis ministrul demis al Economiei.