În urmă cu o săptămână, marele grup politic european, cel al Partidului Popular (PPE) și grupul liberal Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României, din cauza preocupărilor legate de statul de drept, în contextul Legii ANI, cu „amendamentul Fritz”, votat de AUR și PSD și validat de CCR.

Astfel, în urma promulgării acestei legi, de către președintele Nicușor Dan, Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei.

Potrivit unor surse pentru Știrile PRO TV, Ursula von der Leyen a revenit cu un răspuns la solicitarea celor două grupuri politice din blocul comunitar, PPE și Renew Europe.

Bruxelles-ul va verifica Legea ANI

Astfel, șefa UE le transmite că Bruxelles-ul va verifica Legea ANI în momentul în care România cere oficial ultima tranșă din PNRR. Mai mult, Ursula von der Leyen mai spune că responsabilitatea principală este a României, dar și că Bruxelles-ul va verifica inclusiv dacă legea încalcă dreptul european.

„Dacă Comisia constată că articolul respectiv încalcă dreptul UE, acest lucru poate avea consecințe directe asupra banilor solicitați de România prin ultima cerere de plată din PNRR”, a avertizat Ursula von der Leyen în scrisoarea sa.

Redăm mai jos scrisoarea integrală a președintei Comisiei Europene:

„Vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră, în care ați ridicat aspecte importante legate de adoptarea în România a proiectului de lege privind modificarea și completarea anumitor acte normative în domeniul integrității, în special în ceea ce privește respectarea statului de drept. Sunt pe deplin de acord cu importanța primordială a respectării principiilor statului de drept. Proiectul de lege este legat de obiectivul-etapă 431 privind intrarea în vigoare a actului juridic de actualizare a cadrului legislativ în materie de integritate din Planul național de redresare și reziliență al României.

Etapa 431 este inclusă în cea de-a șasea și ultima cerere de plată care urmează să fie depusă de autoritățile române în cursul lunii septembrie. Serviciile Comisiei mențin un contact regulat la nivel tehnic cu autoritățile române și monitorizează acest proces legislativ. Comisia va putea evalua îndeplinirea etapei 431 numai după ce România va depune în mod oficial cererea de plată corespunzătoare și documentele justificative aferente. Evaluarea, la fel ca în cazul tuturor celorlalte etape și obiective, se va efectua pe baza descrierii etapei și a măsurii relevante incluse în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, ținând seama, de asemenea, de contextul și scopul acesteia, pe aceeași bază ca și pentru toate celelalte state membre.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență (RRF), statul membru are responsabilitatea de a lua măsurile adecvate pentru a se asigura că utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism respectă legislația aplicabilă a Uniunii și legislația națională. În cadrul evaluării sale, Comisia analizează, de asemenea, dacă dispozițiile legale adoptate pentru îndeplinirea cerințelor privind etapele și obiectivele respective implică vreo încălcare relevantă a legislației aplicabile a Uniunii care ar putea compromite îndeplinirea satisfăcătoare a acestor etape și obiective. Vă pot asigura că astfel de analize sunt efectuate cu cea mai mare atenție, implicând o coordonare strânsă cu toate serviciile relevante ale Comisiei.

Având în vedere importanța chestiunii, am reamintit, de asemenea, autorităților române responsabilitățile care le revin în acest sens. În cazul în care Comisia ar ajunge la concluzia că articolul X din proiectul de lege implică o încălcare relevantă a legislației UE aplicabile, Comisia ar trebui să tragă concluziile corespunzătoare în ceea ce privește cererea de plată. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia dispune de mijloacele necesare pentru a aborda încălcările dreptului Uniunii, inclusiv prin inițierea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE.

În încheiere, doresc să reafirm că Comisia va continua să-și îndeplinească rolul de gardian al tratatelor și nu va ezita să ia orice măsuri necesare pentru a apăra dreptul Uniunii și valorile pe care se întemeiază Uniunea noastră, după caz”.

Scrisoarea liderilor PPE și Renew adresată președintei Comisiei Europene poate fi consultată AICI.