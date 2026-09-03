Oficialii de la Bruxelles au solicitat informații suplimentare despre investiții din domeniul educației și modul în care este analizat impactul noilor reguli asupra firmelor mici și mijlocii.

Comisia Europeană a transmis Guvernului o scrisoare de observații. Sunt întrebări și solicitări de clarificări referitoare la jumătate dintre țintele și jaloanele din cererea de plată numărul 5, depusă la jumătate lunii trecute.

Corespondent Pro TV: „Cererea are o valoare totală de 2 miliarde de euro - sunt 75 de ținte și jaloane. Cea mai mare parte sunt bani gratis - 1,6 miliarde de euro. Comisia Europeană spune că banii vor putea fi plătiți doar după ce România trimite rapid toate informațiile și documentele cerute pentru verificarea proiectelor, se arată într-o notă din ședința de guvern. Termenul-limită este scurt - vorbim de 9 septembrie. Bruxelles-ul cere documente, explicații sau dovezi suplimentare. Multe țin de domeniul educației, dar oficialii europeni vor să afle și cum este analizată la nivel de guvern introducerea de noi reguli pentru IMM-uri”.

Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Investițiilor Europene: „Sunt 8 ținte și jaloane din domeniul educației, unde avem nevoie de a grupa mai bine informația. Au fost niște, de exemplu, achiziții care au fost făcute la pachet pentru 4 ținte și trebuie desfăcute, dacă îmi permiteți termenul, pe fiecare țintă în parte. Ministerul Economiei are de explicat mai bine politica pe care a avut-o pentru testul IMM. Nu sunt riscuri de neimplementare sau, pe fond, legate de niciuna dintre țintele și jaloanele pe care le avem menționate în scrisoarea de observații”.

La jumătatea lunii viitoare vom ști răspunsul Comisiei Europene. În paralel, Guvernul pregătește cererea de plată numărul 6 și ultima din PNRR, care trebuie să fie depusă până pe 30 septembrie. Cererea are o valoare de aproximativ 4,35 miliarde de euro.

Problema este că România a ratat deja termenul pentru una dintre cele mai importante reforme din această cerere - legea salarizării unitare, care nu a fost adoptată până la 31 august, așa cum ar fi trebuit. Am mai fost într-o situație similară cu cererea de plată numărul 3, când aproape 870 de milioane de euro au fost suspendate după ce șase jaloane, unele referitoare la pensiile speciale și la investiții în infrastructură, nu au fost îndeplinite corespunzător.