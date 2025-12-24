Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras cu Kalașnikovul într-un poligon MApN. Nu mai poate ocupa funcția

24-12-2025 | 08:18
Suspectați că ar fi tras cu arme Kalașnikov fără drept, într-un poligon al Ministerului Apărării, prefectul și subprefectul județului Olt au fost audiați până târziu în noapte.

Ovidiu Oanță

Cel de-al doilea s-a ales cu control judiciar și nu mai poate să rămână în funcție. Iar procurorii suspectează că militarii care le-ar fi pus la dispoziție armele și cartușele, ar fi încercat să ascundă, în acte, ședința de tragere.

Au fost audieri până la ora 2 dimineața, la Parchetul Militar din Capitală. Subprefectul Ștefan Nicolae a terminat de dat explicații puțin după miezul nopții și a fost la urmat, după mai bine de două ore, de prefectul Cosmin Floreanu. Cei doi au fost aduși ieri după-amiază în fața anchetatorilor, pentru a da socoteală cu privire la presupuse infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

Corespondent Știrile ProTV: Întâmplarea investigată acum într-un dosar penal de procurorii Parchetului militari din București s-ar fi petrecut la sfârșitul lunii mai în Poligonul Redea din județul Olt, acolo unde Ministerul Apărării Naționale a organizat atunci un exercițiu de mobilizare pentru rezerviștii din Olt, Teleorman și Giurgiu. Un exercițiu la care a participat și prefectul județului Olt, dar și subprefectul. După ce rezerviștii au tras cu armele automate Kalașnikov, de calibru 7.62, atât prefectul, cât și subprefectul, spun procurorii militari, ar fi vrut să încerce aceste arme automate și ar fi golit fiecare câte două încărcătoare, cam două cartușe de calibru 7.62, însă problema ar fi intervenit in momentul în care militarii ar fi menționat în documentația oficială, ca să justifice pe de-o parte tragerea, dar și utilizarea acelor cartușe, informații nereale.

Pentru aceste fapte, sunt în atenția procurorilor militari atât comandantul unității care le-ar fi pus la dispoziție armele, cât și șeful Centrului Militar Județean.

Ancheta este în plină desfășurare.

Tavanul s-a prăbușit peste șapte turiști care se aflau în piscina unui hotel de 5 stele din Sibiu. Șase au ajuns la spital

