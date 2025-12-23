Prefectul și subprefectul de Olt, audiați de procurorii militari după ce au tras cu arme Kalașnikov într-un poligon MApN

23-12-2025
Prefectul și subprefectul județului Olt au fost ridicați marți după-amiază din birourile lor de procurorii militari pentru a fi audiați în legatură cu o tragere cu arme Kalașnikov, pe care cei doi au făcut-o într-un poligon al MApN.

Ovidiu Oanță

Întâmplarea investigată acum într-un dosar penal de procurorii Parchetului militar din București s-ar fi petrecut la sfârșitul lunii mai în poligonul Redea din județul Olt, acolo unde MApN a organizat atunci exercițiu de mobilizare pentru rezerviștii din Olt, Teleorman și Giurgiu, un exercițiu unde a participat și prefectul județului Olt, dar și subprefectul și după ce rezerviștii au tras cu armele automate Kalașnikov.

Atât prefectul, cât și subprefectul, spun procurorii militari, ar fi vrut să încerce aceste arme și ar fi golit fiecare câte două încărcătoare cu 60 de cartușe, însă problema ar fi intervenit în momentul în care militarii ar fi menționat în documentația oficială ca să justifice pe de o parte tragerea, dar și utilizarea cartușelor, informații nereale, de aici s-a ajuns la investigație.

Marți după-amiază au fost aduși la Capitală atât prefectul, cât și subprefectul, pentru a da socoteală în fața unor suspiciuni grave în fața unor presupuse infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Însă, alături de cei doi a ajuns în birourile procurorilor și comandantul unității care le-ar fi pus la dispoziție armele, iar șeful centrului militar județean care ar fi de asemenea implicat în această poveste neobișnuită va trebui să dea explicații.

O anchetă în plină desfășurare la capătul căreia nu este exclus să asistăm inclusiv la măsuri preventive, nu e exclus ca cei doi să fie reținuți pentru 24 de ore.  

