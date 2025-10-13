iLikeIT. AirPods Pro generația a treia: design nou și senzori pentru monitorizarea sănătății

Începem cu muzica tare de luni ca să ne meargă bine toată saptămâna. Astăzi Marian Andrei ne prezintă cele mai noi căști din industrie.

Air Pods Pro generația a treia. Sunt cele mai noi căști de la Apple, carcasa este similară cu ce am văzut pe generația a doua. Forma căștilor este diferită însă pe ultima generație.

Stau altfel în ureche și s-ar putea să nu fie la fel de confortabile pentru toată lumea. Partea interesantă este că atunci când sunt scoase din carcasă vedem pe interior un senzor.

Cu ajutorul acestui senzor căști ne pot măsura pulsul. Sunt ideale pentru monitorizarea stresului pentru că sunt foarte mulți parametrii care pot fi înregistrați în aplicația Health a Apple.

Pentru mai multe modele și explicații urmăriți VIDEO atașat.

