Strada Mătăsari, 3 zile de festival: artă, muzică și mii de oameni care au transformat Capitala într-o petrecere în aer liber

A fost a treia seară de distracție pe strada Mătăsari din Capitală, animată de concerte, artizani și... mulțimi de curioși.

Nu au lipsit nici preparatele de tot felul. Iar după masă, a urmat o porție de... dans pe muzica trupei Holograf.

În stradă, oamenii au vânat „comorile” artizanilor.

Cei care au luat la pas această stradă, s-au bucurat să descopere fel și fel de produse. Sunt prezenți 120 de artizani, care au venit cu bijuterii, obiecte de artă, dar și haine. Multe din ele lucrate manual, și au o poveste.

Raluca face bijuterii din oțel inoxidabil, inspirate din cultura rock. Spune că vânzarea a mers strună.

Raluca Ciulcă: ”Am fost corporatistă și aveam nevoie să îmi accesorizez ținutele cu ceva, și nu găseam cu ce. Așa că am zis că le voi face eu. Sunt unice, oamenii de fel se uită după lucruri unice, sunt foarte curioși de cum sunt realizate”.



Și obiectele vintage au fost la mare căutare.



Comerciant: ”Le colecționăm de la târguri de prin europa și le recondiționăm și le re-vindem. Toate au farmecul lor, că sunt piese unicat și revine moda asta vintage”.

Gurmanzii s-au răsfățat inclusiv cu produse românești.

Maria Mistreanu comerciant: ”Pește din Dunăre, pastramă de urs, mistreț, cerb, până la slănina ardelenească. Cel mai bine s-a vândut vânatul, pastramă de urs a fost regina„.

Marius Igna comerciant: ”Miere de munte, polen crud, polen uscat. În special mierea de munte să știți că este căutată”.

Iulian Văcărean, organizator: ”În trei zile, trec 25000 e oameni pe aici, și duc cu ei o energie frumoasă care molipsește tot orașul”.

Următorul festival de pe Mătăsari va avea loc la anul, în vară.

