Studenții din Galați câștigă un nou premiu internațional pentru inovație alimentară cu un snack proteic sustenabil

11-10-2025 | 08:21
studenti-galati

România a câștigat un nou premiu la cel mai important concurs de inovație în domeniul alimentar, organizat anul acesta în Germania.

Marius Grama

O echipă de studenți din Galați a conceput un snack proteic, destinat celor cu un stil de viață activ. Și nu este primul rezultat notabil.

În 2018, România a câștigat marele premiu, cu o înghețată care se află, de anul acesta, pe piață.

La competiția de anul acesta au ajuns în finală echipe din 19 țări. Performanțele românilor au fost remarcate.

Echipa de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați a prezentat o gustare cu sos, atât de consistentă încât poate înlocui cu succes o masă.

studenti
Studenții Erasmus aleg tot mai des orașe mici din România: Alba Iulia, noul centru al schimburilor academice internaționale

Daniela Țiuleanu, studentă: „Ne-am dorit să valorificăm zara, subprodusul rezultat în urma producerii untului. Și astfel am creat această gustare proteică - dar şi cu proteine de calitate superioară. De asemenea, produsul nostru conţine carbohidrați cu eliberare lentă, ceea ce susține activitatea fizică și recuperarea de după efort."

Concursul a pus accent pe inovația sustenabilă, dar sunt multe de luat în calcul atunci când vrei să scoți pe piață un produs nou.

Daniela Borda, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Galați: "Provocări legate de siguranța alimentară, de tehnologia pe care o aplicăm, probleme legate de aspectele economice, pentru că trebuia să fie un produs fiabil din punct de vedere economic, provocări antreprenoriale, modul în care se comunică cu consumatorii."

Cristian Dima, decanul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor: „Sunt pe piață foarte mulți agenți economici care sponsorizează aceste proiecte, pentru că, până la urmă, produsul devine produs când se vinde și el trebuie găsit pe piață."

Produsul creat de studenții români are 200 de grame și costă 24 de lei. Iar ambalajul a fost realizat cu o imprimantă 3D, din material biodegradabil.

Sursa: Pro TV

