"Continuăm lucrările de deszăpezire pe DN 67C tronsonul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, colegii noştri au ajuns undeva la kilometrul 38, deci la patru kilometri de la ieşirea din Rânca. Zăpada este destul de mare, atinge undeva la doi metri, doi metri şi un pic, pe partea cu versantul cu siguranţă zăpada este mult mai mare, depăşeşte trei metri, trei metri jumătate. Lucrăm cu precauţie pentru a nu disloca zăpada din zona versantului să vină în partea carosabilă. Colegii ceilalţi au început deja să lucreze la montarea indicatoarelor rutiere, repararea celor rupte, montarea ţevilor, montarea tablelor din nou pe ţevi, verificarea parapetului. Momentan nu putem estima o dată de deschidere", a declarat, marţi, Cristi Tudor, reprezentant al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Lucrările de deszăpezire pe acest sector de drum montan au început joia trecută.

Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condiţiile de iarnă şi utilajele aflate în lucru.

Pe durata intervenţiilor, circulaţia rămâne închisă.