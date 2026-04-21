Alarmant este că fenomenul a luat amploare în ultimii ani, în special din cauza plaselor de pescuit folosite la braconaj - susțin biologii asociației Mare Nostrum.

Imagini tulburătoare cu 13 delfini morți au fost surprinse în ultimele patru zile pe litoralul românesc, de biologii organizației nonguvernamentale Mare Nostrum. În total, de la începutul anului, 23 de delfini au fost găsiți fără viață pe plajele noastre.

George Tudorache, coordonator ONG Mare Nostrum: „Majoritatea delfinilor au fost adulți, din toate cele trei specii, de la marsuini, delfin comun, afalin. Anul acesta am întâmpinat aceste plase, luni, de exemplu, era plasa înfășurată în jurul delfinului, în alte 2-3 cazuri aveau coada tăiată.”

Marian Paiu, biolog ONG Mare Nostrum: „Am observat patru cu semne clare de prindere accidentală sau nu. Este extrem de îngrijorătoare. Nu am avut, în aceeași perioadă, un număr atât de mare.”

Corespondent Știrile ProTV: „Cele mai multe cazuri de delfini eșuați au fost înregistrate pe plajele din Mamaia, Eforie și Tuzla. Specialiștii spun că furtuna din larg și marea agitată ar putea aduce, în perioada următoare, și mai multe mamifere la mal.”

Problema este agravată și de plasele de pescuit abandonate în mare, susțin pescarii.

Sorin Mănăilă, președinte ROMFISH: „Sunt foarte multe plase pescărești abandonate, în special provenite din braconaj, eu cred că sunt de ordinul zecilor de kilometri de plase în mare, care ar trebui recuperate.”

Un cercetător de la facultatea de științe piscicole din Istanbul susține că majoritatea braconierilor caută calcan.

Bayram Öztürk, președintele Fundației de Cercetări Marine Istanbul: „Cei mai mulți delfini sunt morți din cauza plaselor de pescuit pentru calcan, plasele de pescuit pentru calcan sunt interzise acum”.

Polițiștii de la Garda de Coastă acționează frecvent pentru combaterea pescuitului ilegal în Marea Neagră și recuperează plase monofilament abandonate.

Andrei Ene, purtător de cuvânt Garda de Coastă: „Au descoperit pe Marea Neagră și pe Dunăre aproximativ 10.000 de plase, cu cantități impresionante de pește în ele. Se fac cercetări în cadrul dosarelor penale aflate în lucru”.

Specialiștii spun că cei mai expuși pericolului sunt puii de delfin.