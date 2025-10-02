Start-Up Nation 2025. Peste 25.000 de români s-au înscris la cursurile de formare. Câți bani pot primi pentru o afacere

Stiri actuale
02-10-2025 | 07:48
×
Codul embed a fost copiat

A început a patra ediție a programului Start-Up Nation. Cei care vor să devină antreprenori au 45 de zile la dispoziție să se înscrie. Pot primi până la 50 de mii de euro ca să-și deschidă o afacere.

autor
Delia Bîrla

Bugetul total depășește 450 de milioane de euro, bani europeni, prin Programul Educație și Ocupare. Sunt sprijiniți astfel tinerii la început de drum și persoanele dezavantajate pe piața muncii. De acum, se pot înscrie doar cei care urmează cursuri de formare antreprenorială. Scopul este să aibă informațiile necesare pentru a-și administra afacerea cu succes.

Peste 25 de mii de români dornici să înceapă o afacere s-au înscris până acum la cursurile de formare. Peste 14 mii au fost acceptați, iar 3.500 – respinși. Alți aproape 8.000 se află în diverse etape, de verificare sau evaluare.

Andrei are 29 de ani și s-a înscris anul trecut, în decembrie, iar acum așteaptă să înceapă cursurile de formare necesare pentru obținerea finanțării.

Andrei Mocanu, aplicant: „Din punctul meu de vedere e cam mare timpul de așteptare din momentul în care semnezi un contract și până când reușești să iei fondurile.”

Citește și
Ochelari 3d
Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică”

Primul – cu un buget total de aproape 300 de milioane de euro – e dedicat tinerilor sub 30 de ani. Al doilea – cu o alocare de 150 de milioane de euro – vizează regiunile mai puțin dezvoltate, sprijină inițiativele tinerilor cu vârste între 30 și 35 de ani, șomerii, persoanele inactive și grupuri dezavantajate pe piața muncii.

Cursurile de formare, criteriu de eligibilitate

Claudia Taină, directorul general al Direcției Antreprenoriat și Programe de Finanțare: „Cursurile de formare profesionale sunt de data asta criteriu de eligibilitate în cadrul programului START-UP Nation și nu criteriu de punctaj cum era în edițiile anterioare.”

Firmele care vor să obțină finanțări nerambursabile trebuie să respecte mai multe reguli. Pot aplica doar IMM-urile din România, cu cod CAEN eligibil, fără datorii și cofinanțare de cel puțin 10%.

Beneficiarii sunt obligați să mențină activitatea timp de 3 ani și să creeze două locuri de muncă, păstrate cel puțin 24 de luni. În plus, noile reguli interzic vânzarea părților sociale sau a acțiunilor timp de 3 ani – în caz contrar, sprijinul se pierde.

A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani în plus au primit, în medie, beneficiarii. Au început plățile

Sursa: Pro TV

Etichete: antreprenori, start-up,

Dată publicare: 02-10-2025 07:41

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
A început Start-Up Nation, a patra ediție. Noutatea de anul acesta
Stiri Diverse
A început Start-Up Nation, a patra ediție. Noutatea de anul acesta

Miercuri a început a patra ediție a programului Start-Up Nation. Cei care vor să devină antreprenori au timp 45 de zile să se înscrie.

Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică”
Stiri Educatie
Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică”

Zece antreprenori din IT și inginerie colaborează cu Universitatea din Brașov pentru a-i ajuta pe studenți să se dezvolte în domeniu. Tinerii au ocazia să primească informații prețioase și chiar să facă practică în companiile acestora.  

Mediul de afaceri reacționează după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori
Stiri Politice
Mediul de afaceri reacționează după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori

Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor și consulilor că diplomații trebuie să ajute firmele românești să se dezvolte peste graniță, într-un efort de relansare a economiei, după măsurile de reducere a deficitului. Iar acest efort a lipsit până acum.

Nicușor Dan, primit de președintele Austriei la Salzburg. Șeful statului, însoțit de partenera sa și de cei doi copii
Stiri Politice
Nicușor Dan, primit de președintele Austriei la Salzburg. Șeful statului, însoțit de partenera sa și de cei doi copii

Președintele Nicușor Dan se află în prima sa vizită oficială în Austria, unde s-a întâlnit cu președintele federal și cu antreprenori austrieci.

Sondaj: 60% dintre micii antreprenori spun că sunt puternic afectaţi de taxe şi iau măsuri dure de reducere a costurilor
Stiri Economice
Sondaj: 60% dintre micii antreprenori spun că sunt puternic afectaţi de taxe şi iau măsuri dure de reducere a costurilor

Valul de majorări fiscale din aceast an afectează puternic IMM-urile din România, astfel că 60% dintre micii antreprenori susţin că sunt „foarte afectaţi” de creşterea taxelor şi vor reduce cheltuielile.

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28