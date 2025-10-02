Start-Up Nation 2025. Peste 25.000 de români s-au înscris la cursurile de formare. Câți bani pot primi pentru o afacere

A început a patra ediție a programului Start-Up Nation. Cei care vor să devină antreprenori au 45 de zile la dispoziție să se înscrie. Pot primi până la 50 de mii de euro ca să-și deschidă o afacere.

Bugetul total depășește 450 de milioane de euro, bani europeni, prin Programul Educație și Ocupare. Sunt sprijiniți astfel tinerii la început de drum și persoanele dezavantajate pe piața muncii. De acum, se pot înscrie doar cei care urmează cursuri de formare antreprenorială. Scopul este să aibă informațiile necesare pentru a-și administra afacerea cu succes.

Peste 25 de mii de români dornici să înceapă o afacere s-au înscris până acum la cursurile de formare. Peste 14 mii au fost acceptați, iar 3.500 – respinși. Alți aproape 8.000 se află în diverse etape, de verificare sau evaluare.

Andrei are 29 de ani și s-a înscris anul trecut, în decembrie, iar acum așteaptă să înceapă cursurile de formare necesare pentru obținerea finanțării.

Andrei Mocanu, aplicant: „Din punctul meu de vedere e cam mare timpul de așteptare din momentul în care semnezi un contract și până când reușești să iei fondurile.”

Primul – cu un buget total de aproape 300 de milioane de euro – e dedicat tinerilor sub 30 de ani. Al doilea – cu o alocare de 150 de milioane de euro – vizează regiunile mai puțin dezvoltate, sprijină inițiativele tinerilor cu vârste între 30 și 35 de ani, șomerii, persoanele inactive și grupuri dezavantajate pe piața muncii.

Cursurile de formare, criteriu de eligibilitate

Claudia Taină, directorul general al Direcției Antreprenoriat și Programe de Finanțare: „Cursurile de formare profesionale sunt de data asta criteriu de eligibilitate în cadrul programului START-UP Nation și nu criteriu de punctaj cum era în edițiile anterioare.”

Firmele care vor să obțină finanțări nerambursabile trebuie să respecte mai multe reguli. Pot aplica doar IMM-urile din România, cu cod CAEN eligibil, fără datorii și cofinanțare de cel puțin 10%.

Beneficiarii sunt obligați să mențină activitatea timp de 3 ani și să creeze două locuri de muncă, păstrate cel puțin 24 de luni. În plus, noile reguli interzic vânzarea părților sociale sau a acțiunilor timp de 3 ani – în caz contrar, sprijinul se pierde.

