A început Start-Up Nation, a patra ediție. Noutatea de anul acesta

Miercuri a început a patra ediție a programului Start-Up Nation. Cei care vor să devină antreprenori au timp 45 de zile să se înscrie.

Pot primi până la 50.000 de euro pentru a-și deschide o afacere.

Bugetul total depășește 450 de milioane de euro, bani europeni prin Programul Educație și Ocupare, și sprijină tinerii la început de drum sau persoanele dezavantajate pe piața muncii.

De acum, se pot înscrie însă doar cei care urmează cursuri de formare antreprenorială.

