Mediul de afaceri se revoltă după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori

Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor și consulilor că diplomații trebuie să ajute firmele românești să se dezvolte peste graniță, într-un efort de relansare a economiei, după măsurile de reducere a deficitului. Iar acest efort a lipsit până acum.

De cealaltă parte, ambasadorii invocă lipsa de ajutor din partea agenției guvernamentale înființată tocmai în scopul promovării afacerilor românești în străinătate.

Ambasadorii, consulii și directorii Institutelor Culturale Române au venit din toată lumea la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan le-a cerut să ajute economia țării să se dezvolte.

Nicușor Dan, președintele României: „Avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuită să îl facă. Deci avem nevoie de un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți, pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați”.

Mulțumită poziționării geografice și a deschiderii la Marea Neagră, România poate conecta Europa, Asia și Africa, a adăugat președintele.

Ambasadorii vin cu explicații pentru lipsa de rezultate în domeniu.

După patru ani de mandat, Ambasadorul României la Washington recunoaște că schimburile comerciale dintre România și SUA sunt la numai 7,5 miliarde de dolari, cu mult sub cele cu landul Bavaria din Germania, de pildă.

Explicația? Lipsa de sprijin din partea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, ARICE, înființată pentru a aduce investiții străine la noi și pentru a promova afacerile românești în afara granițelor.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: „Are niște mari probleme de funcționare. Practic, România are o rețea de sub 30 de consilieri economici în străinătate, ceea ce îi pune pe ambasadori în situația de a nu avea acest instrument la îndemână. În mod evident această problemă, lipsă de performanță a diplomației economice este legată strict de acest instrument, care lipsește în acest moment”.

Corespondent PRO TV: „Potrivit raportului de activitate, în 2024 ARICE avea 290 de angajați și a primit de la bugetul de stat 27 de milioane de euro. Chiar ministrul de Externe, Oana Țoiu, a menționat că agenția trebuie reformată, pentru că rezultatele nu au fost pe măsura fondurilor primite”.

Critici aduc agenției și asociațiile antreprenorilor români, care însă spun că și ei ar trebui să se obișnuiască să primească și altfel de sprijin în afară de cel financiar.

Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders: „Mi se pare că prea mult din discuția de până acum a fost focusată doar pe dați-ne bani să participăm la evenimente globale, poate mai puțin pe activitățile specifice, directe, de a întâlni comunități locale de business. Trebuie să existe în cadrul ambasadelor abordarea de facilitator al relațiilor de business cu comunitățile locale de business, pe bucățile de teritoriu pe care le avem în ambasadele noastre să fie folosite ca loc de a găzdui mici evenimente și mici întâlniri”.

O altă propunere este ca în vizitele externe oficialii să fie însoțiți de oameni de afaceri români.

