Mediul de afaceri se revoltă după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori

Stiri Politice
27-08-2025 | 08:20
×
Codul embed a fost copiat

Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor și consulilor că diplomații trebuie să ajute firmele românești să se dezvolte peste graniță, într-un efort de relansare a economiei, după măsurile de reducere a deficitului. Iar acest efort a lipsit până acum.

autor
Teodora Suciu

De cealaltă parte, ambasadorii invocă lipsa de ajutor din partea agenției guvernamentale înființată tocmai în scopul promovării afacerilor românești în străinătate.

Ambasadorii, consulii și directorii Institutelor Culturale Române au venit din toată lumea la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan le-a cerut să ajute economia țării să se dezvolte.

Nicușor Dan, președintele României: „Avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuită să îl facă. Deci avem nevoie de un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți, pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați”.

Citește și
nicusor dan ilie bolojan
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Mulțumită poziționării geografice și a deschiderii la Marea Neagră, România poate conecta Europa, Asia și Africa, a adăugat președintele.

Ambasadorii vin cu explicații pentru lipsa de rezultate în domeniu.

După patru ani de mandat, Ambasadorul României la Washington recunoaște că schimburile comerciale dintre România și SUA sunt la numai 7,5 miliarde de dolari, cu mult sub cele cu landul Bavaria din Germania, de pildă.

Explicația? Lipsa de sprijin din partea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, ARICE, înființată pentru a aduce investiții străine la noi și pentru a promova afacerile românești în afara granițelor.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: „Are niște mari probleme de funcționare. Practic, România are o rețea de sub 30 de consilieri economici în străinătate, ceea ce îi pune pe ambasadori în situația de a nu avea acest instrument la îndemână. În mod evident această problemă, lipsă de performanță a diplomației economice este legată strict de acest instrument, care lipsește în acest moment”.

Corespondent PRO TV: „Potrivit raportului de activitate, în 2024 ARICE avea 290 de angajați și a primit de la bugetul de stat 27 de milioane de euro. Chiar ministrul de Externe, Oana Țoiu, a menționat că agenția trebuie reformată, pentru că rezultatele nu au fost pe măsura fondurilor primite”.

Critici aduc agenției și asociațiile antreprenorilor români, care însă spun că și ei ar trebui să se obișnuiască să primească și altfel de sprijin în afară de cel financiar.

Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders: „Mi se pare că prea mult din discuția de până acum a fost focusată doar pe dați-ne bani să participăm la evenimente globale, poate mai puțin pe activitățile specifice, directe, de a întâlni comunități locale de business. Trebuie să existe în cadrul ambasadelor abordarea de facilitator al relațiilor de business cu comunitățile locale de business, pe bucățile de teritoriu pe care le avem în ambasadele noastre să fie folosite ca loc de a găzdui mici evenimente și mici întâlniri”.

O altă propunere este ca în vizitele externe oficialii să fie însoțiți de oameni de afaceri români.

De ce au explodat facturile la energie. Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței sunt cu ochii pe furnizori

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, ambasador, antreprenori, afaceri,

Dată publicare: 27-08-2025 08:20

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Ciprian Ciucu, despre cum a fost prezentată vizita lui Nicușor Dan la Guvern: Scriu asumat. (...) E ca la Radio Erevan
Stiri Politice
Ciprian Ciucu, despre cum a fost prezentată vizita lui Nicușor Dan la Guvern: Scriu asumat. (...) E ca la Radio Erevan

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile care au loc în coaliţie, în prezenţa preşedintelui Niculor Dan, că nu nu e niciun scandal.

Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
Stiri Politice
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o discuție cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu chiar când avea loc o ședință a coaliției de guvernare. 

Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”
Stiri Politice
Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”

Președintele Nicușor Dan i-a primit, marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și pe directorii institutelor culturale românești acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59