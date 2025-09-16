Armata s-ar putea înzestra cu nave produse în România. Planurile anunțate de Ministerul Apărării

16-09-2025 | 17:35
După provocările Rusiei cu dronele care a pătruns în Polonia și România, flancul estic al NATO se va întări, în următoarele săptămâni. Este anunțul făcut de Ministrul Apărării, la Galați, unde a vizitat șantierul de nave militare.

Ionuț Moșteanu a precizat că programul de înzestrare a armatei române cuprinde mai multe nave care ar putea fi construite chiar în țara noastră.

Ministrul Apărării a declarat că dialogul la nivelul țărilor NATO nu a fost niciodată atât de intens ca în ultima săptămână. Deja a fost anunțată lansarea programului Santinela Estică, prin care aliații NATO vor mobiliza două avioane de vânătoare F-16, o fregată din Danemarca, trei avioane Rafale din Franța și patru Eurofighter din Germania.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „Aliații au înțeles și au decis că trebuie să întărească securitatea pe flancul de est. Mă aștept, în următoarele săptămâni, în urma discuțiilor, să vedem o creștere a capabilităților de apărare și de descurajare pe flancul de est. Asta incluzând și România”.

România s-ar putea înzestra cu nave produse în șantierele din țară

Țara noastră are în plan construirea a două nave de patrulare și mai multe nave secundare, printre care câteva vedete pentru scafandri.

drone, polonia
Polonia crede că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „Dorința mea și a colegilor mei din armata româna este să aibă capacități de luptă construite in Romania, fie ca vorbim de naval, sau de terestru, sau de alte capacități”.

Ambarcațiunile ar putea fi comandate la Galați, unde grupul olandez Damen a dezvoltat șantierul naval destinat proiectării și construirii de nave militare.

Roland Briene director general Damen Naval: „Așteptăm să colaborăm și cu guvernul României. Am construit aici deja nave militare pentru trei țări NATO, Țările de Jos, Belgia și Portugalia, și să sperăm că se va alătura și a patra”.

Oficialii noștri spun că vor fi și bani pentru programul de înzestrare a armatei. Programul de finanțare SAFE, oferit de Uniunea Europeană țărilor membre, va acorda României, ca împrumut în condiții avantajoase, 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă din Uniune.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Dată publicare: 16-09-2025 17:34

