Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei

Ministrul Apărării vrea să adopte până la finalul anului proiectul de modificare a legii privind pregătirea populației pentru apărare, care prevede un stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Cei apți din punct de vedere medical vor putea să se înscrie voluntar pentru acest stagiu, plătit la final cu trei salarii medii brute. Modificarea legislativă are ca scop scăderea mediei de vârstă a armatei operaționale, care este acum îmbătrânită.

Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani, femei sau bărbați, vor fi așteptați să se înscrie voluntar la centrele militare județene sau de sector pentru a face 4 luni de armată. Ca să fie admiși, trebuie să aibă cetățenie română, domiciliu stabil în țară, să nu aibă condamnări penale și să fie apți din punct de vedere fizic și psihologic.

Pe parcursul celor 4 luni, participanții vor primi solda lunară a unui militar, cazare și masă în unitatea în care vor face pregătirea, iar la finalul stagiului, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 3 salarii medii brute, adică în jur de 27.000 de lei.

Colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN: „După ce s-a scos armata obligatorie a fost nevoie de modificarea legii pentru a se crea o rezervă operațională”.

În prezent, România are o rezervă de mobilizare voluntară de aproximativ 4.700 de oameni, care două săptămâni pe an participă la antrenamente și exerciții militare. Aceștia primesc lunar 30% din solda cu care au fost încadrați, până la vârsta de 63 de ani.

Armata Română are un deficit semnificativ de personal comparativ cu ceea ce a declarat ministrul Apărării că face parte din planul strategic de apărare, adică 120.000 de cadre. În prezent sunt aproximativ 65.000 de soldați și ofițeri, plus 10.000 de oameni – personal contractual sau funcțional. Pe de altă parte, rezerva națională de mobilizare este formată din două mari categorii: populația generală – femei și bărbați care nu au făcut armata, și rezerva operațională – adică soldații rezerviști și cadrele militare în rezervă de până la 63 de ani, precum și recruții fără pregătire militară anterioară, dar aflați în evidențele armatei ca rezerviști voluntari. Miza actuală este creșterea numărului de rezerviști voluntari prin introducerea unei noi categorii – militari voluntari în termen.

Proiectul de modificare a legii privind pregătirea populației pentru apărare va fi discutat în CSAT, apoi va merge în Guvern.

