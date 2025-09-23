Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei

Stiri actuale
23-09-2025 | 19:11
×
Codul embed a fost copiat

România ar putea avea din 2026 militari voluntari în termen.

autor
Lavinia Petrea

Ministrul Apărării vrea să adopte până la finalul anului proiectul de modificare a legii privind pregătirea populației pentru apărare, care prevede un stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Cei apți din punct de vedere medical vor putea să se înscrie voluntar pentru acest stagiu, plătit la final cu trei salarii medii brute. Modificarea legislativă are ca scop scăderea mediei de vârstă a armatei operaționale, care este acum îmbătrânită.

Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani, femei sau bărbați, vor fi așteptați să se înscrie voluntar la centrele militare județene sau de sector pentru a face 4 luni de armată. Ca să fie admiși, trebuie să aibă cetățenie română, domiciliu stabil în țară, să nu aibă condamnări penale și să fie apți din punct de vedere fizic și psihologic.

Pe parcursul celor 4 luni, participanții vor primi solda lunară a unui militar, cazare și masă în unitatea în care vor face pregătirea, iar la finalul stagiului, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 3 salarii medii brute, adică în jur de 27.000 de lei. 

Colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN: „După ce s-a scos armata obligatorie a fost nevoie de modificarea legii pentru a se crea o rezervă operațională”.

Citește și
Vladimir Putin
Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus

În prezent, România are o rezervă de mobilizare voluntară de aproximativ 4.700 de oameni, care două săptămâni pe an participă la antrenamente și exerciții militare. Aceștia primesc lunar 30% din solda cu care au fost încadrați, până la vârsta de 63 de ani.

Armata Română are un deficit semnificativ de personal comparativ cu ceea ce a declarat ministrul Apărării că face parte din planul strategic de apărare, adică 120.000 de cadre. În prezent sunt aproximativ 65.000 de soldați și ofițeri, plus 10.000 de oameni – personal contractual sau funcțional. Pe de altă parte, rezerva națională de mobilizare este formată din două mari categorii: populația generală – femei și bărbați care nu au făcut armata, și rezerva operațională – adică soldații rezerviști și cadrele militare în rezervă de până la 63 de ani, precum și recruții fără pregătire militară anterioară, dar aflați în evidențele armatei ca rezerviști voluntari. Miza actuală este creșterea numărului de rezerviști voluntari prin introducerea unei noi categorii – militari voluntari în termen.

Proiectul de modificare a legii privind pregătirea populației pentru apărare va fi discutat în CSAT, apoi va merge în Guvern.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, militari, voluntari, stagiune,

Dată publicare: 23-09-2025 19:03

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei femei
Stiri Justitie
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei femei

Preotul Visarion Alexa de la Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" din Cartierul bucureştean Militari a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare.  

Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus
Stiri externe
Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus

Vladimir Putin a afirmat marţi că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un efectiv mult mai mare decât se estimase anterior.

Vladimir Putin a dezvăluit câți soldați a trimis la Zapad 2025. Exercițiile militare au loc lângă granița NATO
Stiri externe
Vladimir Putin a dezvăluit câți soldați a trimis la Zapad 2025. Exercițiile militare au loc lângă granița NATO

Vladimir Putin a anunţat marţi că 100.000 de militari participă la exerciţiile ruso-belaruse Zapad-2025, o parte din acestea având loc chiar la graniţa cu UE.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție
Stiri Sanatate
Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra.

Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației
Stiri externe
Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației

Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28