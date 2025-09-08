Spitalul Fundeni și sute de blocuri din București rămân fără apă caldă. În ce sectoare vor fi lucrări

Stiri actuale
08-09-2025 | 14:13
Termoenergetica
Shutterstock

Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri pentru lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală.

autor
Lorena Mihăilă

În zona Parcului Plumbuita şi a şoselei Fundeni din Sectorul 2 se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către Spitalul Fundeni şi 21 de puncte termice (337 de blocuri), de luni dimineaţă, până miercuri, ora 23:00, potrivit unui comunicat al Termoenergetica.

Furnizarea apei calde către şase imobile a fost oprită, de luni dimineaţă până vineri, ora 23:00, pentru lucrări de reparaţie a conductelor pe Splaiul Unirii din Sectorul 3.

Pe Aleea Covasna din Sectorul 4, se vor face lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către trei puncte termice (44 de blocuri), de marţi, ora 09:00, până vineri, ora 20:00.

Furnizarea apei calde a fost oprită către trei puncte termice (65 de blocuri), de luni dimineaţă până joi, ora 23:00, pentru lucrări de reparaţie a conductelor pe Calea Rahovei din Sectorul 5.

Citește și
Termoenergetica
Termoenergetica anunță lucrări majore de reparație într-un sector din Capitală. Peste 1.100 de blocuri, fără apă caldă

Pe strada Moineşti din Sectorul 6, se vor realiza lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către punctul termic "12 Liniei" (11 blocuri), de luni dimineaţă până miercuri, ora 23:00.

În perimetrul cuprins între Calea Crângaşi, străzile G.M. Zamfirescu, Portăreşti, N. Filimon, Calea Giuleşti, strada Alizeului, şoseaua Orhideelor, bulevardul Regiei şi Splaiul Independenţei din Sectorul 6, firma Elsaco va executa lucrări pentru modernizarea reţelelor termice primare a Municipiului Bucureşti, cuprinse în cadrul POIM. Vor fi efectuate de către echipele companiei lucrări de reparaţie a unor conducte. Intervenţiile au impus oprirea furnizării apei calde către nouă puncte termice (75 de blocuri şi imobile şi trei obiective industriale), de luni dimineaţă până vineri, ora 23:00.

Furnizarea apei calde către două puncte termice (48 de blocuri şi un agent economic) va fi oprită, de joi, ora 09:00, până vineri, ora 23:00, pentru lucrări pe strada Valea Călugărească din Sectorul 6.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Sursa: Agerpres

Etichete: apa calda, termoenergetica, spitalul fundeni,

Dată publicare: 08-09-2025 14:13

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Bujduveanu este convins că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEM este soluția problemei cu apa caldă din Capitală
Stiri actuale
Bujduveanu este convins că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEM este soluția problemei cu apa caldă din Capitală

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEM de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenergetica.

Termoenergetica anunță lucrări majore de reparație într-un sector din Capitală. Peste 1.100 de blocuri, fără apă caldă
Stiri actuale
Termoenergetica anunță lucrări majore de reparație într-un sector din Capitală. Peste 1.100 de blocuri, fără apă caldă

Peste 1.100 de blocuri şi trei agenţi economici din sectorul 4 al Capitalei nu vor avea apă caldă. Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări, anunță (CMTEB) S.A.

Sinceritate dezarmantă. Reparația conductei sparte care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a stricat-o și mai tare
Stiri Sociale
Sinceritate dezarmantă. Reparația conductei sparte care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a stricat-o și mai tare

Mii de blocuri din București vor rămâne în continuare, pe termen nedeterminat, fără apă caldă, întrucât reparațiile la conducta spartă din zona Splaiul Unirii au cauzat alte avarii în rețea.

Stelian Bujduveanu spune că problemele cu apa caldă în zonele afectate de avarie ar trebui să fie rezolvate joi
Stiri actuale
Stelian Bujduveanu spune că problemele cu apa caldă în zonele afectate de avarie ar trebui să fie rezolvate joi

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că problema apei calde în zonele afectate de avaria de zilele trecute ar trebui să se rezolve, în cursul zilei de joi.

Jumătate dintre blocurile din București nu au încă apă caldă, deși Termoenergetica a anunțat că a remediat avaria
Stiri actuale
Jumătate dintre blocurile din București nu au încă apă caldă, deși Termoenergetica a anunțat că a remediat avaria

Jumătate dintre blocurile din Capitală - racordate la sistemul centralizat de termoficare - nu au nici acum apă caldă. Asta deși Termoenergetica, societatea care furnizează agentul termic, a anunțat că a remediat avaria la conducta veche de 40 de ani.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de pensi, veterani, deținuți politici, invalizi și personal monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”
Stiri Politice
În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Septembrie 2025

03:13:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28