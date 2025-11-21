Tatăl Sarei, fetița moartă la clinica dentară, spune că medicii „nu au vrut să țină cont de analize”. Doctorii vor fi audiați

21-11-2025
Anchetatorii au făcut primele audieri în dosarul Sarei, copila de 2 ani care a murit săptămâna trecută în timpul unei intervenții stomatologice la o clinică privată din Capitală.

Daniel Nițoiu

Părinții au dat joi declarații în fața procurorilor. Asistați de un avocat, au povestit că fetița lor nu avea nici măcar cel mai mic semn de răceală.

După ce în weekend și-au înmormântat copilul, parinții Sarei au fost nevoiți joi să rememoreze în fața anchetatorilor clipele teribile din seara când fetița lor a murit într-un cabinet stomatologic din București.

Mărturiile au fost consemnate în dosarul penal IN REM deschis de procurori pentru ucidere din culpă.

Andrei Visoiu, tatăl fetiței: „Nu a avut absolut niciun virus, fetița a fost dusă în stare perfectă de sănătate, nu prezenta nici măcar cel mai mic semn de vreo răceală sau ceva. Nu au vrut să țină cont de analize”.

Reporter: De ce nu erați în sala?

Andrei Visoiu, tatăl fetiței: „Nu există să fie vreun părinte în sala de operație".

Avocatul familiei a ținut să precizeze că acordul semnat înainte de operație este null, atâta timp cât clinica nu avea autorizație.

Giorgiu Coman, avocatul familiei:Până la momentul la care nu obții autorizarea definitivă, nu ai voie să faci niciun fel de proceduri, mai ales cele care privesc anesteziile unde se folosesc substanţe halucinogene. Fetița a mai fost sedată și cu altă ocazie tot în aceeași clinică, probabil că, fără să fac vreo speculație, probabil că i-a fost făcut o inhalosedare și nu o sedare venoasă”.

Procurorii urmează să audieze și personalul medical direct implicat în cazul Sarei. Între timp, ministrul Sănătății a propus ca toate intervențiile stomatologice ce necesită sedare profundă să fie făcute în spitale.

Acest lucru presupune, însă, schimbarea legislației, dar și investiții mari.

Acordul de riscuri medicale semnat de părinții Sarei, fetița moartă la clinica stomatologică, este lovit de nulitate |Avocat

