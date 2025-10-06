Nou semn rutier ar putea apărea pentru șoferi: „Oprește motorul pentru sănătatea copiilor” – proiectul Primăriei Sectorului 2

06-10-2025 | 18:43
Primăria Sectorului 2 din București a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre menit să îmbunătățească calitatea aerului și să protejeze sănătatea copiilor.

Inițiativa prevede amplasarea unui nou semn rutier care să îi îndemne pe șoferi să oprească motorul atunci când staționează.

Proiectul face parte din programul „Oprește Motorul”, o campanie ecologică prin care administrația locală își propune să încurajeze un comportament responsabil în trafic și să reducă nivelul de poluare generat de autovehicule.

„Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi”

Mesajul care va fi inscripționat pe noile semne – „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi” – va fi amplasat în apropierea școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă, zone cu trafic intens la orele de vârf.

„Indicatoarele ar urma să fie amplasate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și a zonelor frecventate de cei mici, pentru a încuraja conducătorii auto să oprească motorul pe durata staționării”, se menționează în proiectul publicat de primărie.

Expunerea la aer poluat afectează sănătatea copiilor

Specialiștii atrag atenția că expunerea constantă la aer poluat favorizează apariția bolilor respiratorii și a alergiilor, în special în rândul copiilor. Potrivit datelor Primăriei Sectorului 2, aerul din jurul școlilor conține adesea concentrații ridicate de particule fine, mai ales dimineața și după-amiaza, în intervalele de preluare și predare a elevilor.

Consultare publică deschisă până la 13 octombrie

Proiectul se află în consultare publică până la 13 octombrie 2025. Cetățenii pot consulta documentația completă pe site-ul instituției și pot trimite propuneri sau sugestii fie prin e-mail, fie direct la sediul Primăriei Sectorului 2.

Dacă inițiativa va fi aprobată, Bucureștiul ar putea deveni primul oraș din România care introduce indicatoare rutiere dedicate reducerii poluării în jurul școlilor.

