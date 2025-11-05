Locuri de muncă fără BAC. Sunt aproape 18.000 de posturi disponibile în toată România

Un număr de 33.037 locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional şi 324 în Spaţiul Economic European, conform datelor publicate, miercuri, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cele mai multe locuri de muncă sunt oferite, la nivel naţional, pentru: curier (2.287); conducător auto transport rutier (2.199); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.806); agent de securitate (1.433); manipulant mărfuri (1.202); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.070); ajutor bucătar (981); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (941); lucrător comercial (918); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (663); operator fabricaţie flux (617) etc.

Locurile pentru muncitorii fără studii rămân dominante

Din cele 33.037 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.591 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; contabil etc.), 5.942 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; agent de vânzări; asistent medical generalist; lucrător gestionar etc), 6.703 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricaţie flux; conducător auto transport rutier; sudor; fierar betonist; dulgher (exclusiv restaurator) etc.), restul de 17.801 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; agent de securitate; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).

anofm

Oferte și pentru cei cu studii superioare

Pe de altă parte, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 324 locuri de muncă vacante, respectiv: 210 locuri de muncă în Spania pentru lucrător în agricultură, operator depozit, operator motostivuitor, supervizor de linie; 50 locuri de muncă în Norvegia pentru muncitor în producţie - industria piscicolă; 15 locuri de muncă în Italia pentru şofer autobuz; 11 locuri de muncă în Germania pentru fizioterapeut lucrător în producţie - procesare produse din carne; 11 locuri de muncă în Irlanda pentru îngrijitoare persoane; 7 locuri de muncă în Austria pentru operator robot - placare cu laser, strungar universal, tehnician mecanic, tehnician electrician, operator CNC; 6 locuri de muncă în Croaţia pentru tractorist (operator tractor în pădure), tăietor de lemne; 6 locuri de muncă în Finlanda pentru montator de ţevi în şantier naval, sudor TIG, sudor MIG/MAG; 4 locuri de muncă în Slovenia pentru finisor faţade exterioare clădiri; 4 locuri de muncă în Suedia pentru electrician, mecanic.

