Grevele din învățământ, interzise în următorii 2 ani. Ce vor păți cei care declanșează un conflict de muncă

Stiri Educatie
09-11-2025 | 20:09
sindicalisti, invatamant, proteste
Agerpres

Grevele din învățământ sunt interzise în următorii 2 ani, întrucât așa a fost stabilit prin contractul colectiv de muncă în vigoare. Personalul didactic ce încalcă această prevedere poate fi urmărit penal, potrivit unui avocat în dreptul muncii.

autor
Cristian Anton

Un avocat specializat în dreptul muncii şi legislaţie educaţională a afirmat duminică în emisiunea ”Viitor pentru România” că, în sistemul românesc de educaţie, nu pot fi organizate greve în următorii doi ani, întrucât există un contract colectiv de muncă în vigoare, care blochează declanşarea unui conflict de muncă.

Acesta a subliniat că declanşarea unei greve în afara cadrului legal ar putea intra inclusiv în sfera penală.

În sistemul educaţional din România nu vor putea fi organizate greve cel puţin doi ani, pe durata de valabilitate a contractului colectiv de muncă încheiat recent de organizaţiile sindicale din învăţământ.

„Nu va exista nicio grevă pentru că în momentul de faţă există un contract colectiv de muncă. Drept urmare, nu poate fi demarat un conflict de muncă pentru că ai un contract colectiv de muncă”, a afirmat avocatul Alexandru Bajdechi, care a analizat aplicarea Legii dialogului social în raport cu sistemul preuniversitar.

Citește și
Daniel David
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce 16 licee cu predare în limba română ar urma să dispară

Acesta a explicat că o eventuală acţiune de protest organizată în afara procedurilor legale ar putea avea consecinţe juridice pentru iniţiatori sau participanţi.

Greva poate fi declarată ilegală de tribunal

„Dacă se declanşează o grevă fără respectarea legii dialogului social, angajatorul poate să se adreseze tribunalului, să declare acea grevă ilegală. Dacă ea este continuată, deja intrăm într-o sferă penală. N-o să-şi asume nimeni aşa ceva”, a adăugat avocatul, în aceeaşi emisiune.

Afirmaţia a fost făcută în contextul în care, în vara acestui an, sindicatele reprezentative din educaţie au semnat un nou contract colectiv de muncă, după ce în spaţiul public existau mesaje că noul an şcolar ar putea debutat cu o grevă generală. „Nu a existat nicio grevă. Nu va exista nicio grevă”, a spus avocatul.

Invitatul a susţinut că, în opinia sa, conflictul social între federaţiile sindicale şi Guvern este mai degrabă unul „aparent”, în condiţiile în care, din punct de vedere juridic, părţile sunt „închise” în interiorul unui contract colectiv de muncă.

Fenomenul „demisiilor silenţioase”

Acesta a declarat, în cadrul emisiunii, că lipsa posibilităţii de protest colectiv ar putea conduce la ceea ce a numit „demisii silenţioase”. Potrivit acestuia, fenomenul reprezintă o posibilă consecinţă pentru anumiţi profesori care aleg să părăsească sistemul, în condiţiile în care nu există alte mecanisme instituţionale prin care să îşi exprime nemulţumirea.

În cadrul ediţiei respective au fost discutate şi aspecte privind conflictul de interese în cazul liderilor sindicali din educaţie, precum şi schimbările legislative prin Legea 141, care reglementează degrevarea de ore pentru funcţiile sindicale. Tot în emisiune, avocatul a menţionat că există situaţii în care lideri sindicali sunt salarizaţi atât de organizaţia sindicală, cât şi din unitatea de învăţământ sau de către Ministerul Educaţiei, aspect care poate pune probleme de compatibilitate.

Ediţia „Viitor pentru România” a abordat şi tema mobilităţii cadrelor didactice şi a presiunilor administrative asupra directorilor de şcoli, în contextul birocraţiei şi al relaţiei acestora cu inspectoratele şcolare şi autorităţile locale. În finalul intervenţiei sale, avocatul a subliniat că subiectul rolului sindicatelor în educaţie rămâne deschis şi ar trebui reluat în dezbateri publice împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale.

Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Sursa: News.ro

Etichete: invatamant, greve, blocat, contract, sindicate,

Dată publicare: 09-11-2025 20:09

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
InspirAction, cu sprijinul PRO TV, a dat startul Hack Your Mind un proiect național de educație digitală pentru adolescenți
Deșteaptă-te, România!
InspirAction, cu sprijinul PRO TV, a dat startul Hack Your Mind un proiect național de educație digitală pentru adolescenți

PARTENERIAT. 62% dintre adolescenți se informează exclusiv de pe rețele sociale, iar 74% nu verifică sursa știrilor, potrivit unui studiu realizat de World Economic Forum.

 

Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce 16 licee cu predare în limba română ar urma să dispară
Stiri Educatie
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce 16 licee cu predare în limba română ar urma să dispară

Ministrul Educaţiei Daniel David i-a scris omologului ucrainean, propunând consultări pentru ca închiderea liceelor cu predare în limba română să nu afecteze dreptul la educaţie al românilor din Ucraina.

Jumătate dintre șomerii din Vaslui au doar studii gimnaziale. Lipsa de educație, dublată și de lipsa de competențe
Stiri Economice
Jumătate dintre șomerii din Vaslui au doar studii gimnaziale. Lipsa de educație, dublată și de lipsa de competențe

Vasluiul numără din ce în ce mai mulți șomeri. Până la finele anului, județul va număra în jur de 10.000 de persoane fără un loc de muncă care își caută activ un job și care sunt luate în evidență de AJOFM-uri.

Studenții vor organiza proteste naționale pe 29 septembrie, față de măsurile Guvernului: „Educaţia, prima vizată de tăieri”
Stiri Educatie
Studenții vor organiza proteste naționale pe 29 septembrie, față de măsurile Guvernului: „Educaţia, prima vizată de tăieri”

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă proteste naţionale pe 29 septembrie, acuzând măsuri de austeritate în Educaţie şi lipsa de consultare. Studenţii spun că apelurile lor au fost ignorate.

Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”
Stiri Educatie
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în Educaţie nu înseamnă reformă, aceasta constând în „lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.

Recomandări
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”
Romania, te iubesc!
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”

„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea I. Mergem în Finlanda să vedem cum se pregătește țara din NATO cu cea mai lungă graniță terestră cu Rusia.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28