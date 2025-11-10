Proiect: Prime lunare între 1.000–2.500 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată

Stiri actuale
10-11-2025 | 13:23
tineri somaj

Ministerul Muncii propune modificarea Legii şomajului, cu prime pentru tinerii la primul loc de muncă şi subvenţii pentru mame cu cel puţin trei copii şi persoane vulnerabile.

autor
Aura Trif

„Am pus în dezbatere publică un proiect prin care modificăm Legea nr. 76/2002 pentru a extinde categoriile de beneficiari şi pentru a încuraja angajatorii să ofere şanse reale celor care vor să muncească, dar au nevoie de sprijin. De aceea, tinerii vor putea beneficia de o primă de stabilitate la primul loc de muncă, mamele cu cel puţin trei copii vor fi sprijinite pentru a se reintegra profesional, iar persoanele vulnerabile, inclusiv victimele traficului sau ale violenţei, vor avea acces la măsuri de ocupare dedicate. Este un pas important spre o societate în care fiecare om contează”, afirmă ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

Sprijin pentru primul loc de muncă

Potrivit Ministerului Muncii, pachetul de măsuri propune introducerea primei de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”. Aceasta va fi destinată tinerilor din categoria NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională), cu scopul de a-i sprijini să facă primul pas pe piaţa muncii şi să rămână activi profesional.

Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an şi 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea şi dezvoltarea profesională. Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenţie de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca şomeri.

Suport pentru victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane

Proiectul extinde accesul la măsuri de sprijin în vederea ocupării persoanelor aflate în situaţii de risc. Victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare şi reinserţie pe piaţa muncii, pe perioade clar stabilite.

Aceste măsuri sunt menite să ofere o şansă reală de independenţă persoanelor care au trecut prin astfel de situaţii şi să faciliteze reconstruirea vieţii lor. În această situaţie se acordă şi o subvenţie de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri, precizează Ministerul Muncii.

Sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii a mamelor cu cel puţin 3 copii

De asemenea, pentru facilitarea ocupării, se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puţin trei copii în întreţinere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenţionarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Astfel, pentru a beneficia de măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele menţionate trebuie să se înregistreze ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Alături de subvenţii, vor putea fi accesate măsuri precum: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formarea profesională; evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

Furnizarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a serviciilor specializate se poate realiza şi online, prin intermediul platformelor şi sistemelor informatice dedicate, de la data la care acestea devin operabile, explică sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, proiectul de lege mai propune includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare, creşterea vârstei de eligibilitate pentru subvenţionarea angajării, de la 45 la 50 de ani şi simplificarea procedurilor administrative.

Măsurile propuse vin şi în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu o lipsă a forţei de muncă şi dificultăţi în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate. Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost de 307.881, din care 191.403 au fost declarate vacante în mod repetat de către angajatori. Aceste schimbări sunt corelate cu obiectivele asumate prin Programul de Guvernare 2025–2028 şi cu recomandările europene pentru ocupare durabilă, menţionează Ministerul Muncii.

Sursa: News.ro

Etichete: bani, victime, ajutor, tineri, job, mame, ministerul muncii, prime,

Dată publicare: 10-11-2025 13:23

