Surse din rândul anchetatorilor spun că, la locul tragediei, au fost găsite plicuri cu substanțe vegetale și un praf alb, despre care se crede că puteau fi droguri. Unul dintre supraviețuitori le-ar fi declarat autorităților că șoferul consumase canabis.

În paralel, apar informații legate de tehnologia mașinii implicate. Un doctor care a vorbit cu victimele susține că unul dintre cei care au scăpat cu viață a menționat o posibilă intervenție a sistemului de asistență la menținerea benzii chiar înainte de impact. O expertiză tehnică urmează să clarifice dacă autoturismul era dotat cu acest sistem și dacă a influențat dinamica accidentului.

Cele șapte secunde filmate de o cameră de bord, care surprind secvențele de dinaintea impactului, sunt analizate cadru cu cadru în ancheta accidentului. Sunt patru momente cheie.

În primul – după depășirea a două autocisterne – șoferul semnalizează revenirea pe banda din dreapta. Urmează momentul în care mașina trece marcajul spre acea parte a carosabilului. După doar două secunde, vehiculul își schimbă însă – inexplicabil – direcția spre banda din stânga, unde venea camionul. Sistemul de semnalizare al mașinii indică manevra.

Mărturia unui supraviețuitor din microbuz

Unul dintre bărbații din microbuz, care a supraviețuit accidentului – un tânăr internat la ortopedie în Timișoara – le-a povestit medicilor despre o intervenție a sistemului lane assistance în momentele care au precedat impactul.

Dimitrios Koukoulas, medic grec stabilit în România: „A spus că s-a activat sau dezactivat sistemul lane assistance. Din cauza acestui sistem, șoferul se pare că a pierdut controlul mașinii.”

Bazat pe un senzor cu cameră, sistemul de asistență la menținerea benzii detectează marcajele rutiere atunci când mașina tinde să iasă de pe traiectorie și intervine printr-o corecție scurtă de direcție. Nu este gândit să domine controlul și intervenția șoferului.

În Uniunea Europeană, sistemul de asistență la menținerea benzii a devenit obligatoriu pentru producătorii de mașini din 2022. Microbuzul implicat în accident era fabricat în 2017. O expertiză tehnică va stabili dacă avea și el acest sistem.

Andrei Borborean, profesor la Facultatea de Mecanică din Timișoara: „Se observă în filmare că semnalizarea se oprește, dar mașina este doar cu un sfert – cu o treime – trecută de axul drumului, restul mașinii a rămas pe contrasens și e posibil ca, dacă s-a tras de volan, să fi intervenit sistemul lane assist. Repet, acesta nu a dictat complet, dar fiind un cumul de factori și o fracțiune de secundă, nu putem fi siguri.”

Substanțe interzise descoperite în microbuz

Pe de altă parte, surse apropiate anchetei au transmis că în microbuz au fost găsite substanțe – posibil interzise – energizante și sticle de votcă. Pasagerul din dreapta față ar fi spus că șoferul a fumat canabis, iar la autopsie s-a constatat că bărbatul avea droguri în sânge.

Urmează să fie expertizate două plicuri - unul cu substanță vegetală și celălalt cu un praf alb - care au fost găsite la locul accidentului.

Se vor lua și noi declarații de la cei trei supraviețuitori ai accidentului. Aceștia se aflau în microbuz, unul în spatele celuilalt, pe scaunele din dreapta.

Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara: „Unul dintre ei are leziuni minore la nivel cranio-cerebral. Al doilea este internat pe secția de ortopedie. Al treilea a fost internat pe secția ATI, având mai multe leziuni.”

Cornelia Micicoi, prefectul județului Timiș: „Spunea că mama lui a murit acum șase luni și, în momentul în care s-a produs accidentul, el a ieșit cumva pe deasupra, nu pe trapă și a spus că el consideră că mama lui l-a scos pe acolo.”

Marios Tsakas, membru în biroul de conducere al Clubului Paok: „Speram că victimele o să fie transferate în siguranță spre Grecia și să-și continue terapia acolo.”

Omagiu adus victimelor

La locul accidentului, unde au murit cei șapte bărbați - suporteri ai echipei Paok din Grecia, cunoscuții lor au aprins marți noapte lumânări.

Lili Evangelia Grammatika, ambasadoarea Greciei în România: „O să vedem toate procedurile pentru a repatria trupurile neînsuflețite, cât se poate mai repede, cel mai probabil cu un avion. Familia lor este aici.”

În timpul vizitei, un cetăţean grec a devenit violent când i-a văzut pe jurnaliști. Bărbatul a fost audiat și este anchetat pentru distrugere.

