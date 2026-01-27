Cei 7 morți din Timiș erau fani greci ai PAOK, echipa lui Lucescu. Mergeau la meciul cu Lyon. Ce scrie presa greacă

”Un tragic accident rutier a avut loc în România, soldat cu victime pentru fanii PAOK care călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul Lyon-PAOK. Conform primelor informații, microbuzul în care se aflau s-a ciocnit cu un camion în circumstanțe care sunt încă neclare. Șase persoane au murit în urma accidentului (numărul acestora a crescut ulterior la șapte – n.red.), iar alte trei au fost rănite și transportate la spitalele din zonă”.

Jurnalistul Paris Kourtzidis, de la Lone Reporter și Piperata News, anunță, de asemenea, că persoanele implicate în groaznicul accident din Timiș erau suporteri ai PAOK, în drum spre meciul cu Lyon.

Publicația greacă Proto Thema scrie că suporterii PAOK au vârste între 28 și 30 de ani și proveneau ”în principal din Alexandria Imathia, Katerini și cartierele de vest ale Salonicului (Neapoli și Eptalofo)”.

Toți cei șapte morți în cumplitul accident din Timiș sunt cetățeni greci, la fel și celelalte trei persoane aflate în microbuz, inclusiv șoferul. Mașina transporta 10 suporteri ai echipei PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, către Lyon, acolo unde joi se desfășoară meciul Olympique Lyon – PAOK Salonic, din Europa League.

”Autoritățile locale investighează cauzele accidentului, în timp ce misiunea diplomatică greacă a fost, de asemenea, mobilizată pentru a oferi asistență”, a transmis jurnalistul grec pe X.

Dubițele și autobuzele care transportă fanii PAOK în călătorii europene aleg această rută (prin Bulgaria, România, Ungaria), pentru că sunt state membre ale UE și evită astfel așteptările lungi la granițele cu Skopje, Bosnia, Serbia, care nu se află în UE – mai arată publicația Proto Thema.

Ministerul Afacerilor Externe din Grecia a fost în contact direct și a cooperat cu autoritățile române de la prima raportare a accidentului. Personalul Ambasadei Greciei la București se află la fața locului pentru a finaliza rapid toate procedurile necesare și pentru a monitoriza progresul răniților, precizează Proto Thema.

Informația a fost confirmată oficial și de Ambasada Greciei în România:

”Cele şapte persoane care şi-au pierdut viaţa, marţi, într-un accident rutier petrecut pe DN 6 din judeţul Timiş, era suporterii echipei fotbal PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu.

Microbuzul înmatriculat în Grecia se îndrepta spre Franţa, unde PAOK va juca joi cu echipa Olympique Lyon, în ultima etapă din Europa League”.

O echipă de la Ambasada Greciei în România s-a deplasat în Timiș

O echipă a ambasadei va pleca la ora 17:00 la locul accidentului, menţionează presa elenă, care relatează despre tragedie.

"Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, iar în urma verificărilor au constatat că un bărbat de 29 de ani a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune frontală cu un TIR. În urma impactului, din nefericire, şapte persoane au decedat (şoferul microbuzului şi 6 pasageri ai acestuia), iar 3 persoane au fost rănite, acestea fiind pasagere în microbuz", se arată într-un comunicat remis de IPJ Timiş.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în continuare efectuând cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii acestui accident.

Meciul dintre Lyon şi PAOK va avea loc joi, de la ora 22:00, pe OL Stadium din Décines (lângă Lyon), în etapa a opta a Europa League. OL conduce în clasament, cu 18 puncte, iar PAOK este pe locul al 12-lea, cu 12 puncte.

