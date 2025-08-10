Cincisprezece asistente concediate în SUA, după ce o tânără s-a sinucis în spital. A ieșit din cameră și a sărit de la etaj

Cinsprezece asistente au fost concediate, iar o alta a fost sancționată disciplinar după ce un adolescent s-a sinucis într-un spital. Copila de 12 ani s-a aruncat de la etajul patru, iar administrația a pus neglijența în sarcina asistentelor.

Sarah Niyimbona, o elevă de gimnaziu plină de compasiune și „deschisă la minte", a murit pe 13 aprilie, după ce a fugit din camera ei de la spitalul pentru copii Providence Sacred Heart din Spokane, SUA, sărind de la etajul patru într-o parcare, transmite New York Post.

Niyimbona avea antecendente, pentru că fusese internată la camera de urgență de mai multe ori în 2024 pentru tentative de suicid, înainte de moartea sa în aprilie.

Spitalul ar fi eliminat principalele măsuri de siguranță în ciuda istoricului ei de automutilare - inclusiv o bonă permanentă, un monitor video și o alarmă la ușă - și nu a reușit să o supravegheze corespunzător în noaptea în care a murit, a scris inițial Investigate West, citând dintr-un proces intentat de familie.

„Am întrebat ce s-a întâmplat. Cum se face că a părăsit camera fără să o vadă nimeni? Cum se face că a mers până la lift fără să o vadă nimeni?", a declarat mama ei, Nasra Gertrude, pentru publicație.

"Nu mi-au dat niciun răspuns. Am avut încredere în acest spital pentru a avea grijă de fiica mea" a adăugat femeia.

Cincisprezece asistente medicale au fost concediate, iar o alta a fost sancționată disciplinar, pe fondul întrebărilor legate de modul în care Niyimbona a putut să părăsească camera ei fără a fi văzută, potrivit Spokesman-Review.

Șefii spitalului susțin că asistentele au accesat în mod necorespunzător dosarele medicale ale lui Niyimbona fără a fi implicate direct în îngrijirea acesteia, o potențială încălcare a legii federale privind confidențialitatea HIPAA.

Sindicatul invocă represiune nedreaptă

În replică, Asociația asistenților medicali din statul Washington, care reprezintă personalul, susține că concedierile au fost "represalii" împotriva asistenților medicali care au vorbit cu presa după moartea lui Niyimbona.

Sindicatul a declarat că asistentele au depus o plângere, un proces care „ar putea dura mult timp" până la soluționare.

Jen York, purtătorul de cuvânt al Spitalului Providence, a declarat pentru Spokesman-Review că concedierile au avut drept scop protejarea vieții private a pacienților, afirmând că spitalul analizează comportamentul și ia „măsurile corespunzătoare, inclusiv încetarea raporturilor de muncă, acolo unde este justificat".

O anchetă a Departamentului de Stat al Sănătății privind moartea lui Niyimbona este în curs de desfășurare.

Într-o declarație pentru The Post, reprezentanții spitalului au declarat că au lansat o anchetă internă după moartea lui Niyimbona și au implementat noi protocoale, inclusiv screeningul riscului de suicid pentru toți pacienții și proceduri pentru localizarea pacienților dispăruți.

„Nu ne explicăm cum s-a putut întâmpla acest lucru. De asemenea, vrem să știm de ce nu era nimeni acolo în acel moment, de ce nu era nimeni care să o supravegheze și cum a putut să plece", a declarat sora ei în vârstă de 19 ani, Asha Joseph, pentru PBS.

WSNA nu a răspuns imediat la solicitarea jurnaliștilor de a comenta situația.

