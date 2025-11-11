Şoferii profesionişti din India, printre cei mai căutaţi în România. Ei pot câştiga până la 3.000 de euro/lună

Şoferii profesionişti din India se numără printre cei mai căutaţi angajaţi în România în 2025, pe fondul deficitului de personal din transporturi, unde pot câştiga până la 3.000 de euro lunar, în funcţie de experienţă.

Potrivit unei companii specializate în recrutare, formare şi management de personal din Asia, cererea pentru şoferi străini a crescut puternic în ultimul an, de 3–4 ori faţă de anii anteriori, pentru a acoperi lipsa de personal atât în transportul de marfă intern, cât şi în cursele internaţionale din Uniunea Europeană, dar şi în activităţile de manipulare şi logistică internă.

Cei mai solicitaţi sunt şoferii profesionişti cu permis C/CE/D/DE pentru transport local şi internaţional, precum şi stivuitoriştii pentru manipularea mărfurilor.

Conform legislaţiei, pachetul de angajare a şoferilor profesionişti de camion include salariul minim din România, la care se adaugă diurna zilnică, stabilită în funcţie de tipul de transport şi politica fiecărei companii. Pentru deplasările interne, diurna este cuprinsă între 23 şi 57,5 lei/zi, conform prevederilor legale (HG nr. 1860/2006).

Pentru deplasările în spaţiul Uniunii Europene, diurna porneşte, în funcţie de ţară, de la 35 de euro/zi, potrivit HG nr. 518/1995 şi nivelului stabilit de angajator.

„În general, cele mai mari venituri sunt ale şoferilor de camion care lucrează pe transport de mărfuri între ţările din UE. Un şofer profesionist de camion poate avea un venit net între 1.200 şi 3.000 de euro lunar, în funcţie de rută, durată şi specificul activităţii”, se arată într-un comunicat al companiei TAKT Recruitment, remis marţi AGERPRES.

România are nevoie de peste 70.000 de şoferi profesionişti

Compania de recrutare subliniază că România se confruntă cu unul dintre cele mai severe deficite de şoferi profesionişti din Uniunea Europeană, fiind nevoie de aproximativ 70.000 de şoferi de camion. Deficitul total este estimat la 150.000 de conducători auto, de la şoferi de TIR şi camioane până la conducători de autobuze, autocare şi taxiuri, potrivit UNTRR (Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România).

La nivel european, deficitul depăşeşte 500.000 de şoferi. În lipsa recrutării de angajaţi din afara UE, acesta ar putea ajunge la 745.000 până în 2028, conform Uniunii Internaţionale a Transportului Rutier (IRU).

Dacă nu se iau măsuri, estimările arată că în următorii cinci ani, 3,4 milioane de şoferi profesionişti vor ieşi din piaţa muncii, avertizează reprezentanţii firmei de recrutare.

Şoferii profesionişti sunt solicitaţi nu doar de companii de transport şi logistică, ci şi de firme de producţie, pentru transport local şi manipulare de marfă.

India, sursă tradiţională de şoferi experimentaţi

India, în special nordul ţării, este recunoscută la nivel internaţional ca o sursă tradiţională de şoferi profesionişti, cu o cultură solidă a transportului rutier.

Din India sunt selectaţi candidaţi cu experienţă, vorbitori de limba engleză şi care au familii — aceştia fiind, de regulă, mai motivaţi să muncească pentru a trimite peste 90% din venituri acasă. În general, au vârste între 25 şi 45 de ani.

Candidaţii sunt verificaţi riguros: li se analizează documentele (inclusiv cazierele), sunt intervievaţi şi testaţi practic. Înainte de a ajunge în România, trec printr-un proces de pregătire profesională complet, cu instruire teoretică şi probe practice de condus în poligoane specializate, sub supraveghere video live, dezvoltate local de TAKT Recruitment.

Proceduri stricte şi dependenţă legală de angajator

Pe lângă motivaţia economică, şoferii din India pot munci în România doar prin proceduri strict reglementate, fiind, din punct de vedere juridic, dependenţi de angajator pentru dreptul de şedere.

„Se spune informal că nu pot fugi — în realitate, nu pot schimba legal angajatorul fără un nou aviz de muncă. Dacă o fac fără respectarea procedurilor, intră în şedere ilegală şi riscă deportarea. Există un cadru legal strict: lucrătorii non-UE vin în România pe o viză condiţionată, legată de angajator. Nu au voie să schimbe angajatorul decât dacă obţin un nou aviz şi un nou permis de şedere, iar în primul an de activitate au nevoie de acordul expres al companiei iniţiale”, a explicat Cosmin Şerban, managing director & co-founder TAKT Recruitment, citat în comunicat.

El a adăugat că, prin părăsirea locului de muncă „fără acord”, angajatul străin încalcă legislaţia de imigrare, riscând deportarea şi interdicţia de intrare în România sau în UE pentru până la 5 ani. În plus, firmele care angajează astfel de lucrători fără acte pot primi amenzi considerabile.

