Angajat al STB, surprins că sustrăgea carburant din autocisterna pe care o conducea. A fost prins cu 240 kg motorină

07-11-2025 | 17:56
Un angajat al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), şofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care îşi desfăşura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru furt calificat.

"Societatea de Transport Bucureşti STB SA anunţă că, în urma unor posibile nereguli privind consumul de carburant, a dispus verificări şi a sesizat Brigada de Poliţie pentru Transport Public - DGPMB. Ca urmare a intervenţiei efectuate de Poliţie, în colaborare cu reprezentanţii STB, un angajat al societăţii, şofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care îşi desfăşura activitatea", se arată într-un comunicat.

În urma acţiunii comune, asupra persoanei au fost identificaţi aproximativ 240 litri de motorină, iar aceasta este în prezent cercetată pentru furt calificat, în baza probelor administrate.

"Colaborarea strânsă cu Brigada de Poliţie pentru Transport Public continuă, iar orice suspiciune de abatere este verificată cu maximă seriozitate. STB tratează cu fermitate orice tentativă de fraudă sau furt", a declarat directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea.

Potrivit comunicatului, STB continuă să pună la dispoziţia organelor de anchetă toate datele necesare.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 07-11-2025 17:48

