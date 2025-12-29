Șoferii care mergeau la Rânca au fost întorși din drum din cauza Codului roșu de condiții extreme. „E dezastru ce e sus”

Stiri actuale
29-12-2025 | 14:03
×
Codul embed a fost copiat

Drumul ce leagă Novaci de Rânca a fost închis la ora 18.00. Înainte, turiștilor li se ceruse să coboare deja din stațiune dacă au planuri să plece.

autor
Gigi Ciuncanu

Însă și după lăsarea serii au fost oameni care au pornit la drum, deși alerte de cod roșu le-au fost trimise tuturor celor aflați la Rânca.

Șofer: „Ca-n filme, tată. E real, exact ca în filmele de groază.”

Coloanele de șoferi au fost aduse pe rând la baza muntelui, în siguranță.

Șofer:E dezastru ce e sus, nu puteam merge cu 30, 40 la oră. Cine nu crede să nu urce.”

Citește și
viscol munte
Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

Șoferiță:Noi suntem pățiți, nu mai puteam să coborâm.”

Cristi Tudor – reprezentant DRDP Craiova: „Nu ne aducem aminte să mai fi avut Cod roșu, e vânt în zona montană, din fericire putem spune că nu avem foarte multă zăpadă care să fie adunată, dar deja vizibilitatea scade la zero, vântul are la rafală peste 120 km/h.”

La baza muntelui, cei care plănuiau să urce la Rânca au fost întorși din drum de polițiști.

Șofer:Ne întoarcem, nu avem ce face.”

Șofer:Am vrea să mergem și noi la Rânca, la zăpadă, dar, din păcate, drumul este închis și am mai făcut și 200 km degeaba.”

Zona de acces pe tronsonul de drum închis a fost supravegheată permanent, pentru ca șoferii să nu se aventureze pe munte în asemenea condiții.

Sursa: Pro TV

Etichete: cod rosu, soferi, ranca,

Dată publicare: 29-12-2025 13:04

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Drumul spre Rânca a fost închis din cauza rafalelor de peste 120 km/h: „E dezastru”
Stiri actuale
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Drumul spre Rânca a fost închis din cauza rafalelor de peste 120 km/h: „E dezastru”

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Vremea rea a închis drumul pe Transalpina, între Novaci și Rânca. 

Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase
Stiri actuale
Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Ninge susținut, iar vântul mușcă de-a dreptul, cu rafale care depășesc 120 km/h.

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR

Curtea Constituțională a amânat pentru 16 ianuarie dezbaterile privind o decizie referitoare la pensiile magistraților.

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28