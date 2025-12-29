Șoferii care mergeau la Rânca au fost întorși din drum din cauza Codului roșu de condiții extreme. „E dezastru ce e sus”

Drumul ce leagă Novaci de Rânca a fost închis la ora 18.00. Înainte, turiștilor li se ceruse să coboare deja din stațiune dacă au planuri să plece.

Însă și după lăsarea serii au fost oameni care au pornit la drum, deși alerte de cod roșu le-au fost trimise tuturor celor aflați la Rânca.

Șofer: „Ca-n filme, tată. E real, exact ca în filmele de groază.”

Coloanele de șoferi au fost aduse pe rând la baza muntelui, în siguranță.

Șofer: „E dezastru ce e sus, nu puteam merge cu 30, 40 la oră. Cine nu crede să nu urce.”

Șoferiță: „Noi suntem pățiți, nu mai puteam să coborâm.”

Cristi Tudor – reprezentant DRDP Craiova: „Nu ne aducem aminte să mai fi avut Cod roșu, e vânt în zona montană, din fericire putem spune că nu avem foarte multă zăpadă care să fie adunată, dar deja vizibilitatea scade la zero, vântul are la rafală peste 120 km/h.”

La baza muntelui, cei care plănuiau să urce la Rânca au fost întorși din drum de polițiști.

Șofer: „Ne întoarcem, nu avem ce face.”

Șofer: „Am vrea să mergem și noi la Rânca, la zăpadă, dar, din păcate, drumul este închis și am mai făcut și 200 km degeaba.”

Zona de acces pe tronsonul de drum închis a fost supravegheată permanent, pentru ca șoferii să nu se aventureze pe munte în asemenea condiții.

