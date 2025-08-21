Un șofer din Alba, prins că a trecut pe roșu, a încercat să mituiască un polițist cu 50 de lei. Ce pedeapsă a primit

Mașina politie
Un şofer care a încercat să mituiască un poliţist cu 50 de lei, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului, a acceptat stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de închisoare, cu suspendare.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un inculpat persoană fizică pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

„În acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în data de 20.08.2025, procurorul a reţinut, în esenţă, următoarea stare de fapt: la data de 20.04.2025, inculpatul i-a oferit suma de 50 lei unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia pentru ca acesta să nu îşi îndeplinească o atribuţie de serviciu, respectiv să nu îl sancţioneze contravenţional şi să nu îi reţină permisul de conducere pentru că a trecut pe culoarea roşie a semaforului situat pe bulevardul Revoluţiei 1989 la intersecţia cu bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea autoturismul, încălcând astfel dispoziţiile art. 57 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice", se arată în comunicat.

Potrivit sursei menţionate, fapta a fost sesizată de către organul de poliţie care a refuzat să primească suma de bani oferită de inculpat.

„În prezenţa avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de zile închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile", se precizează în comunicatul Parchetului.

Totodată, conform acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială şi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la o instituţie publică, iar suma de 50 lei îi va fi confiscată.

Sursa: Agerpres

